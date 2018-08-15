Karısıyla kavga eden adam ceza olarak onu arabanın bagajına kilitledi

Çin'de amatör kameraya kaydedilen bir görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Bir benzin istasyonunda eşiyle kavga eden adam, ceza olarak eşini arabanın bagajına kilitledi.
Çevrede kavgayı görüp olaya müdahale etmek isteyen diğer kişiler de adamın öfkesine engel olamadı. O anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
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