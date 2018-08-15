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Karısıyla kavga eden adam ceza olarak onu arabanın bagajına kilitledi

İLGİNÇ HABERLER  | 15.08.2018 10:33 | Son Güncelleme

Çin'de bir benzin istasyonunda amatör kameraya kaydedilen karı koca kavgasında, karısını arabanın bagajına kilitleyen sinirli adam görenleri şaşkına çevirdi.

Çin'de amatör kameraya kaydedilen bir görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Bir benzin istasyonunda eşiyle kavga eden adam, ceza olarak eşini arabanın bagajına kilitledi.

Çevrede kavgayı görüp olaya müdahale etmek isteyen diğer kişiler de adamın öfkesine engel olamadı. O anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

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