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  4. Karısıyla tartışan adam kapıda polisi görünce çılgına döndü

Karısıyla tartışan adam kapıda polisi görünce çılgına döndü

01.09.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da, tartıştığı eşinin KADES'E bastığını öğrenen koca, evinin önünde polisleri görünce çılgına döndü. Eline aldığı jiletle kendisine zarar veren adam, yaklaşık 1 saatte ikna edilebildi.

Karısıyla tartışan adam kapıda polisi görünce çılgına döndü

Polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6527. Sokak üzerindeki tek katlı müstakil bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşi Murat Ö. (44) ile tartışan Atiye Ö. (42), cep telefonunda yüklü olan İçişleri Bakanlığı Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna bastı. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ÇILGINA DÖNDÜ

Evin önünde polisleri gören Murat Ö. ise sinir krizi geçirdi. Ekipleri kendine yaklaştırmayan öfkeli adam, jiletle kendisine zarar vermeye başladı. Atiye Ö. ise olup biteni evin penceresinden izledi. Murat Ö., polisin yaklaşık 1 saatlik çabasının ardından ikna edildi. Kollarında kesikler oluşan Murat Ö. ve ayrı ekip otosuna bindirilen Atiye Ö. ile yanındaki yakınları polis merkezine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
antalya kadına şiddet
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