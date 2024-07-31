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  4. Kariye Camii'nde ibadet ve ziyaret günleri için yeni düzenleme! Turistik ziyaretlerin fiyatını da duyurdu

Kariye Camii'nde ibadet ve ziyaret günleri için yeni düzenleme! Turistik ziyaretlerin fiyatını da duyurdu

31.07.2024 10:54
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İstanbul'da cami statüsüne çevrilip ibadete açılan Kariye Camii ile ilgili yeni gelişmeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu. Buna göre cami, cuma günleri sadece yerli ve yabancı ziyaretçilere ibadet amaçlı açık olacak. Cuma günleri dışında hem ziyaret hem de ibadete açık olacak.

Kariye Camii'nde ibadet ve ziyaret günleri için yeni düzenleme! Turistik ziyaretlerin fiyatını da duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Kariye Camii, 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle cami statüsüne çevrilmiş ve ibadete açılmıştı.

TURİSTİK ZİYARETLER 20 EURO

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, camiyle ilgili yeni düzenlemeyi duyurdu.

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Bakan Ersoy, "Kariye Camii, Cuma günleri sadece yerli ve yabancı ziyaretçilere ibadet amaçlı açık olacak. Cuma günleri dışında hem ziyaret hem de ibadete açık olacak. 19 Ağustos itibarıyla camiye turistik ziyaretler 20 euro olacak" açıklamasında bulundu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Mehmet Nuri Ersoy
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