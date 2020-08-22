HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kariye'nin camiye dönüştürülme kararına tepki

Kariye'nin camiye dönüştürülme kararına tepki

22.08.2020 17:32 | Son Güncelleme

Zengin mozaik ve freskleriyle İstanbul’un en önemli müzelerinden Kariye’nin camiye dönüştürülmesi kararına Brüksel ve Moskova'dan tepki gelirken, Türkiye, bu konuda kendisini eleştiren Yunanistan’a yanıt verdi.

Kariye'nin camiye dönüştürülme kararına tepki

Türkiye'nin Ayasofya'nın ardından Kariye Müzesi'ni de camiye dönüştürme kararına yönelik tepkiler devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Sözcüsü Nabila Massrali, Brüksel'in İstanbul'daki gelişmeleri takip ettiğini belirterek, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) bağlı, "Küresel Kültürel Çeşitlilik Birliği"nin bir üyesi olarak, dinler arası ve kültürler arası diyalog konusunda sorumluluk sahibi olması gerektiğini ifade etti.

Kariye Müzesi'nin camiye dönüştürülmesi kararına bir tepki de Moskova Rus-Ortodoks Kilisesi Patrikliğinden geldi. Patrikliğin açıklamasında, Ankara'nın Kariye kararı "acı verici" ve "son derece üzücü" olarak nitelendirildi. Açıklamada, Ayasofya Camii'ne girişlerin serbest olmadığı ve Hristiyan sanatına ait şaheserlerin kapatıldığı için görülemediği belirtildi. Moskova Patrikhanesi ayrıca kadınların Ayasofya ziyaretine de sınırlama getirildiğini ifade ederek, kendilerinde "Türkiye'nin fethedilen Doğu Roma İmparatorluğu'nun mirasını 'yabancı' olarak gördüğü ve bu kültürü yok saydığı izleniminin doğduğunu" dile getirdi.

Türk Dışişleri'nden Yunanistan tepkisi

Öte yandan Yunanistan'ın Kariye Müzesi'nin camiye dönüştürülmesi ile ilgili eleştirilerine Türkiye Dışişleri'nden yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "kendi topraklarındaki Osmanlı mirası cami ve mescitleri kiliseye çeviren Yunanistan‘ın, diğer dinlere saygı konusunda Türkiye'ye söz söyleyecek en son ülke" olduğunu ifade etti. Aksoy, Kariye Camii, Ayasofya Camii ve Türkiye toprakları üzerinde yer alan bütün kültür varlıklarının Türkiye‘nin mülkiyetinde olduğunu vurgulayarak, "Kültür ve tarihimizden gelen hoşgörü geleneğimiz ve uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve sorumluluklarımız çerçevesinde tüm kültürel varlıklarımızı en titiz şekilde korumaktayız. Altını çizmek isteriz ki, bir dünya miras alanında yapılan statü değişikliği, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'ye aykırılık teşkil etmemektedir" dedi.

"Türk Azınlığın insan hak ve özgürlüklerini uluslararası anlaşmalara rağmen her türlü baskıcı uygulamayla kısıtlayan Yunanistan'ın bu konuda bize ders vermeye kalkması ise hadsizliktir. Yunanistan'ın tarihsel kompleksleriyle bölgede suni gündemler yaratma çabası başarısızlığa mahkumdur" ifadelerini kullanan Aksoy şöyle konuştu:

"Yunanistan'ı bir kez daha tarihiyle barışmaya ve Müslümanların kendi ülkesinde ibadetlerini yerine getirmeleri için gereken imkanları sağlamaya davet ediyoruz."

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Türkiye'nin Kariye kararı bir "provokasyon" olarak nitelendirilmiş ve camiye dönüştürme adımının, "dünyanın her yerindeki dindar insanlara ve dünya medeniyetine ait anıtlara saygı duyan tüm uluslararası topluma karşı bir provokasyon olduğu" ifade edilmişti.

KNA,DHA / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Yavru köpeği ezerek öldürmüştü! Serbest bırakıldıYavru köpeği ezerek öldürmüştü! Serbest bırakıldı
Yakından TV izlemek gözleri bozuyor mu? Şaşırtan açıklamaYakından TV izlemek gözleri bozuyor mu? Şaşırtan açıklama
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
Fitch, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı
Dikkat! 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Dikkat! 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
Bilim Kurulu üyesinden tüm Türkiye'ye kısıtlama uyarısı
Bilim Kurulu üyesinden tüm Türkiye'ye kısıtlama uyarısı
Reuters: Türkiye 20 yıl yetecek kadar doğal gaz buldu
Reuters: Türkiye 20 yıl yetecek kadar doğal gaz buldu
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Sokak ortasında kan donduran cinayet
Sokak ortasında kan donduran cinayet
Diğer Haberler
AK Parti'den Fitch'e sert tepki
AK Parti'den Fitch'e sert tepki
Gaziantep'teki şüpheli ölümle ilgili yeni ayrıntılar: Kaçırıldı, sekreteri intihar etti, bakıcı ölü bulundu
Kaçırıldı, sekreteri intihar etti, bakıcı ölü bulundu
İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu
EGM açıkladı! İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu
İzmir'de yavru köpeği ezen minibüsün sürücüsü serbest bırakıldı
Yavru köpeği ezerek öldürmüştü! Serbest bırakıldı
'Konyaaltı Sahili'nde soyunma kabinlerini gözetledi' iddiası! Olayla ilgili yeni gelişme
Vatandaşlar tekme tokat dövmüştü! Olayla ilgili yeni gelişme
İSDEM'e bir günde bin 159 ihbar yapıldı
Koronavirüsle mücadelede yeni dönem! İhbar yağdı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.