Kariyer fuarında hakim ve savcılardan temsili yargılama

Canan ALTINTAŞ- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da düzenlenen 'Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı'nda çeşitli meslek gruplarında açılan stantlarda öğrencilere kariyer ve staj bilgileri verildi. Fuarda kurulan duruşma salonunda Diyarbakır Adliyesi'nde görevli hakim ve savcılar tarafından öğrenciler için temsili yargılama yapılarak adalet sistemi ve duruşmalarda yaşananlar uygulamalı olarak gösterildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde, Diyarbakır Valiliği ile Dicle Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 'Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı' düzenlendi. Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara; Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, kurum müdürleri ve bölge üniversitelerinden öğrenciler katıldı. Adalet Bakanlığı, jandarma, emniyet, İşkur gibi kurumların da yer aldığı 150 kurum stant açıp, fuara katılanlara kariyer ve staj konularında bilgi verdi. İlginin yoğun olduğu fuarda adalet standında öğrenciler; hakim, savcı, avukat cübbelerini giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.