Kariyer Merkezi, 687 aileye umut oldu

İSTANBUL,(DHA)- BAĞCILAR Belediyesi Kariyer Merkezi, 2018 yılında farklı sektörlerde 687 kişiyi istihdam etti. Proje kapsamında istihdam amacıyla yapılan görüşmelere gıdadan tekstile kadar 260 firma katılıyor.

Bağcılar Belediyesi tarafından 2012 yılında kurulan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, işverenle iş arayan vatandaşları bir araya getiriyor. İş yerleştirmelerin yapıldığı yerlerin başında güvenlik, temizlik ve yer hizmetlerinden eleman alımının yapıldığı İstanbul Havalimanı geliyor. Onu hemşire, tıbbi sekreter ve doktor asistanı olarak istihdamın gerçekleştiği sağlık kurumları takip ediyor. Kariyer merkezi kurulduğu günden bu yana bin 500’ün üzerinde iş arayan vatandaşın istihdam edilmesine aracılık etti.

İŞKUR ile yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıran iş arayan vatandaşların hangi kriterlerde iş aradığı belirlenerek bir profil oluşturuluyor. Adayların özgeçmişlerinden oluşan dosyalar hazırlandıktan sonra iş arayanlar ve işverenler Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda yüz yüze görüşüyor. Gerçekleştirilen mülakat sonucunda firmalar anlaştıkları kişileri işe alıyorlar. Bu sayede hem eleman arayan firmaların talepleri karşılanıyor hem de iş arayan vatandaşlar iş sahibi oluyor.