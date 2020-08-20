Kariyer.net açıkladı: 50 bin kişinin kişisel verileri çalındı!

Veri hırsızlığı günümüzün en büyük suçlarından biri. Siber korsanlar, büyük firmaları hedef alarak firmaların sunucularında saklanan kişisel bilgilerine ulaşmayı ve bundan kazanç elde etmeyi planlıyor. Daha önce ülkemizdeki iki büyük firmanın başına gelen hacker saldırıları hala hafızamızdayken, ülkemizde faaliyet gösteren bir platformdan daha veri sızıntısı haberi geldi. O platform online iş ve işçi bulma platformu olan Kariyer.net.

KARİYER.NET'TE BÜYÜK VERİ HIRSIZLIĞI

Kariyer.net, 1999'dan beri faaliyette bulunan ve 1 milyondan fazla özgeçmişe sahip olan bir platform. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun açıklaması ise platformun üyelerini telaşlandırmış durumda. Zira, yapılan açıklamaya göre Kariyer.net'teki 50 bin üyenin kişisel bilgileri çalındı. Bu kişisel bilgiler arasında e-posta adresi, ad, soyad bilgisi ve doğum tarihi gibi önemli bilgiler yer alıyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun yaptığı açıklamanın tam metni ise şöyle:

''Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.