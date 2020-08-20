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Kariyer.net açıkladı: 50 bin kişinin kişisel verileri çalındı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.08.2020 12:03 | Son Güncelleme

Kariyer.net'te kişisel veri hırsızlığı yaşandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun açıklamasına göre online iş ve işçi bulma platformu Kariyer.net'te bulunan 50 bin üyenin kişisel verileri çalındı.

Kariyer.net açıkladı: 50 bin kişinin kişisel verileri çalındı!

Veri hırsızlığı günümüzün en büyük suçlarından biri. Siber korsanlar, büyük firmaları hedef alarak firmaların sunucularında saklanan kişisel bilgilerine ulaşmayı ve bundan kazanç elde etmeyi planlıyor. Daha önce ülkemizdeki iki büyük firmanın başına gelen hacker saldırıları hala hafızamızdayken, ülkemizde faaliyet gösteren bir platformdan daha veri sızıntısı haberi geldi. O platform online iş ve işçi bulma platformu olan Kariyer.net.

kariyer.net

KARİYER.NET'TE BÜYÜK VERİ HIRSIZLIĞI

Kariyer.net, 1999'dan beri faaliyette bulunan ve 1 milyondan fazla özgeçmişe sahip olan bir platform. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun açıklaması ise platformun üyelerini telaşlandırmış durumda. Zira, yapılan açıklamaya göre Kariyer.net'teki 50 bin üyenin kişisel bilgileri çalındı. Bu kişisel bilgiler arasında e-posta adresi, ad, soyad bilgisi ve doğum tarihi gibi önemli bilgiler yer alıyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun yaptığı açıklamanın tam metni ise şöyle:

''Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hiz. AŞ tarafından Kurumumuza gönderilen yazıda özetle;

İhlalin Kariyer.Net’e tedarikçi olarak hizmet veren bir danışman tarafından 12 Ağustos 2020 tarihinde Kariyer.net’in bir çalışanına, adı geçen sitede üyeliği bulunan 50.000 kişiye ait olduğu iddia edilen bir dosyanın aynı gün internette bir siteye yüklendiği bilgisinin aktarılmasıyla tespit edildiği,
İhlalin 10.08.2020 tarihinde gerçekleştiği, Kariyer.net tarafından 12.08.2020 tarihinde tespit edildiği,
İhlalden etkilenen verilerin, “email adresi”, “kullanıcı şifresi”, “isim soyad”, “doğum tarihi”, “telefon numarası”, “profil fotografı” URL link bilgisi, “yaşadığı il”, “yaşadığı ilçe” bilgileri olduğu,
İhlalden etkilenen kişi sayısının 40.955, kayıt sayısının 53.149 olduğu,
İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak adaydestek@kariyer.net adresinden ve 0 216 468 76 00 numarasından bilgi alabilecekleri
ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.08.2020 tarih ve 2020/634 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

ŞİFRELERİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Kariyer.net'te bir hesabınız varsa siz de açıklamada yer alan iletişim bilgilerinden yola çıkarak, yetkililere ulaşabilirsiniz. Böylece hesabınızın güvenliğini sorgulayabilirsiniz. Fakat her şeyden önce şifrelerinizi değiştirmekte yarar var. Hele ki Kariyer.net'teki hesap şifrenizi, Instagram ve WhatsApp gibi başka platformlarda kullanıyorsanız şifrenizi değiştirmeniz sizin için iyi bir seçenek olabilir.

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