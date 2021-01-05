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Kariyer.net iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri numarası

05.01.2021 14:01 | Son Güncelleme:
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Kariyer.net iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri numarası

Kariyer.net 1999 yılından bu yana Türkiye’nin önde gelen istihdam platformudur. Aday tabanında bulunan milyonlarca öz geçmiş ile Kariyer.net Türkiye’de birçok kullanıcının bir numaralı adresi. Bu sebeple iletişim koşullarına değer veren Kariyer.net, üyelerinin sorunlarına her zaman yanıt bulmayı amaçlıyor. Bu yazıda Kariyer.net iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Kariyer.net 25 milyonu aşkın öz geçmiş ve 94 bin üye şirketiyle büyük bir istihdam platformudur. İstanbul Ümraniye ve Yeşilköy ofislerinin yanı sıra Türkiye genelinde toplam 17 ofisiyle müşteri ve iş arayan kullanıcılara hizmet veriyor. Kariyer.net bu geniş ailenin üyelerinin ihtiyaç duyduğu iletişim bilgilerini sağlamayı önemsiyor. Bu yazıda Kariyer.net iletişim bilgilerine, Kariyer çağrı merkezi ve iletişim numaralarını bulabilirsiniz. İşte detaylar…

Kariyer.net İletişim Bilgileri

Dijital teknolojileri kullanarak daha fazla aday ve işvereni kariyer süreçlerinde doğru iş ve yetenekle buluşturmayı ve Türkiye istihdamına yön vermeyi vizyon edinmiş olan Kariyet.net, 1999 yılından bu yana bu amacına yönelik hizmet ediyor. Bu süreçte iş ve eleman arayan herkesin bir numaralı adresi olan Kariyet.net iletişim bilgilerine dair bütün detayları burada bulabilirsiniz. İşte Kariyer.net kurumsal iletişim ve Kariyer müşteri hizmetleri iletişim bilgileri…

Kariyer.net Müşteri Hizmetleri Numarası

Kariyet.net müşteri hizmetlerine 0216 468 7600 Kariyer.net telefon numarasıyla ulaşabilirsiniz. Aynı numara ile Kariyet.net merkez işlemlerinizi de gerçekleştirmeniz mümkündür.

Kariyer.net Merkez Ofis Bilgileri

Kariyet.net merkez ofisi hafta içi 08.45 ile 17.45 saatleri arasında çalışıyor. Kariyer.net merkez adres ve Kariyer.net telefon bilgileri şöyledir:

  • Adres: Saray Mah. Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat:3 Ümraniye, İstanbul
  • Telefon numarası: +90 216 468 76 00
  • Faks numarası: +90 212 326 91 75
  • Şirket işlemleri için e-posta adresi: musterihizmetleri@kariyer.net
  • Aday ve üyeler için e-posta adresi: adaydestek@kariyer.net
  • KEP adresi: kariyernet@hs03.kep.tr

Kariyet.net Web Sitesi Üzerinden Yapabileceğiniz İşlemler

Kariyer.net, internet sitesi aracılığıyla hizmet veren bir platformdur. Bu sebeple internet sitesi üzerinden pek çok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Kariyer.net sitesinde uzman, yönetici, yeni mezun, işçi ve mavi yaka, hizmet personeli ve engelli gibi kategorilere göre iş arayarak iş arama sürecini daha hızlı ve kolay gerçekleştirmeniz mümkündür. Ayrıca ilanın yayınlandığı güne göre, part time ve staj arayışlarına yönelik kategorilere göre arama yapabilirsiniz.

Kariyer.net web sitesi aracılığıyla iş arama işlemlerinin dışında gerçekleştirebileceğiniz işlemler ve detayları şöyle sıralanabilir:

  • Kariyer.net üzerinden üyelik oluşturarak öz geçmişinizi detaylarıyla ekleyebilir ve alanınızla ilgili ilanları inceleyebilirsiniz.
  • Firma sahibiyseniz aradığınız elemanlara yönelik ilanlar oluşturabilirsiniz.
  • Kariyer.net üzerinden kariyer.net’in on altı ilde faaliyet gösterdiği ofislerin iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.
  • Yardım ve teknik destek sayfası üzerinden problem ve sorularınızı, önerilerinizi ve teşekkür mesajlarınızı iletebilirsiniz. Yardım ve teknik destek sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ!
  • Reklam Verin sekmesinden Kariyer.net reklam koşullarını inceleyebilir, reklam vermek istediğiniz markanızı daha geniş bir kitleye ulaştırabilirsiniz.
  • Kariyer.net’in İK Blog sayfası aracılığıyla iş hayatına dair yazıları inceleyebilir, bütün püf noktalarıyla harika bir kariyer planlayabilirsiniz.
    Veri politikası aracılığıyla aday üyelik, işveren, tedarikçi/iş ortağı temsilcisi aydınlatma metinlerini inceleyebilirsiniz.
  • Kariyer rehberi ve pozisyon rehberi seçenekleriyle kariyer.net rehber hizmetiyle her zaman yanınızda.

Kariyer.net Pozisyon Rehberi

Kariyer.net internet sitesi üzerinden pozisyon rehberine tıklayarak 1597 farklı pozisyon hakkında iş tanımından maaş bilgisine kadar merak ettiğiniz bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Alfabetik olarak aratacağınız farklı iş pozisyonlarıyla aramanızı rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Kariyer.net Kariyer Rehberi

Kariyer.net internet sitesi hizmetlerinden biri olarak Kariyer Rehberi'ni inceleyebilirsiniz. Kariyer Rehberi ile öz geçmişten mülakata, iş arama sürecine kadar iş dünyasına dair bütün konularda ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. 2007 yılından beri faaliyet gösteren Kariyer.net Kariyer Rehberi ile iletişim detayları için soru ve görüşlerinizi editor@kariyer.net adresine gönderebilirsiniz.

Kariyer.net Sosyal Medya Hesapları

Kariyer.net iş fırsatlarını sosyal medyada da takip edebilir, istediğiniz her istediğiniz yerde kariyer fırsatlarından haberdar olabilirsiniz.

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