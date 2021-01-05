Kariyer.net iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri numarası

Kariyer.net 25 milyonu aşkın öz geçmiş ve 94 bin üye şirketiyle büyük bir istihdam platformudur. İstanbul Ümraniye ve Yeşilköy ofislerinin yanı sıra Türkiye genelinde toplam 17 ofisiyle müşteri ve iş arayan kullanıcılara hizmet veriyor. Kariyer.net bu geniş ailenin üyelerinin ihtiyaç duyduğu iletişim bilgilerini sağlamayı önemsiyor. Bu yazıda Kariyer.net iletişim bilgilerine, Kariyer çağrı merkezi ve iletişim numaralarını bulabilirsiniz. İşte detaylar…
Dijital teknolojileri kullanarak daha fazla aday ve işvereni kariyer süreçlerinde doğru iş ve yetenekle buluşturmayı ve Türkiye istihdamına yön vermeyi vizyon edinmiş olan Kariyet.net, 1999 yılından bu yana bu amacına yönelik hizmet ediyor. Bu süreçte iş ve eleman arayan herkesin bir numaralı adresi olan Kariyet.net iletişim bilgilerine dair bütün detayları burada bulabilirsiniz. İşte Kariyer.net kurumsal iletişim ve Kariyer müşteri hizmetleri iletişim bilgileri…
Kariyet.net müşteri hizmetlerine 0216 468 7600 Kariyer.net telefon numarasıyla ulaşabilirsiniz. Aynı numara ile Kariyet.net merkez işlemlerinizi de gerçekleştirmeniz mümkündür.
Kariyet.net merkez ofisi hafta içi 08.45 ile 17.45 saatleri arasında çalışıyor. Kariyer.net merkez adres ve Kariyer.net telefon bilgileri şöyledir:
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