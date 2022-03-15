Karizmatik oyuncu Burak Özçivit'in trençkotlu tarzını beğenenler için 400 TL altı alternatifler

Kot ve keten pantolonlarla, spor ya da klasik ayakkabılarla, her türlü aksesuarlarla kolayca kombinlenen trençkotlar, her yıl olduğu gibi bu yılda da erkek modasının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Burak Özçivit'in giyim tarzına çok yakın, alternatif ve uygun fiyatlı trençkotları sizler için inceledik. 400 TL altı fiyatı ve şık duruşuyla kalbinizi fethedecek modeller için sizi şöyle alalım!

1. Modayı yakından takip edenler için: YOUTHUP Anoraks Trençkot

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Her dönem kullanılan ve modası asla geçmeyen ürünlerden biri, trençkot. Hem sokak modasına uygun hem özel günlerde kullanabileceğiniz muhteşem bir trençkot ile karşınızdayız. Koyu renkli pantolonlar ve desenli gömleklerle güzel bir stil oluşturmak isteyenlerin çok beğeneceği YOUTHUP Anaroks Trençkot, kaliteli ve hafif dokusuyla mevsimlik dış giyim ihtiyacını karşılıyor. Rengine uyumlu iri düğmeleri, bilek ve bel kısmında yer alan detaylarıyla hem spor hem şık bir kombin yapmak istediğinizde size yardımcı olacak YOUTHUP Anaroks Trençkot'u kombininize eklemeye ne dersiniz?

2. Yaz mevsimine uygun incecik bir trençkot: Madmext Camel Trençkot

Hem kadın hem erkek modasını önemli ölçüde etkileyen camel rengi, bu trençkota bir hayli yakışmış. Siz de camel rengini trençkotla beraber gardırobunuza kazandırmak ister misiniz? Çok şık rengi, hafif uzun tasarımı ve kullanışlı cepleriyle beraber incecik dokusuyla da çok beğeneceğiniz Madmext Camel Trençkot'u özellikle yaz akşamlarında ve bahar aylarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kullananlardan tam not alan trençkotun 4 farklı rengi bulunuyor. Siyah renk kazak ve tişörtlerle, siyah pantolonlarla ve spor ayakkabılarla muazzam bir kombin yakalayabileceğiniz trençkot, gardırobunuzdaki en güzel parçalardan biri olmaya aday!

3. Kruvaze yakasıyla çok tarz: OUlike Dar Kesim Trençkot

Burak Özçivit'in açık renkli trençkotunu beğendiniz ancak gri tonlarda, siyah düğmeli, yakasını dik olarak kullanabileceğiniz ve uzun model bir trençkot arayışındaysanız size harika bir önerimiz var, OUlike Dar Kesim Trençkot. Üst giyimde dar kesimin şıklığını önemseyenlere özel tasarlanan trençkot, günlük kullanımda ve özel davetlerde kurtarıcı parçalarınız arasında yer alacak. Yüksek oranda kaliteli polyester içeren trençkot özellikle bahar aylarında giymek için oldukça uygun. Nedeni ise sıvı tutmaması ve kolay temizlenebilmesi! Rüzgâr geçirmeyen yapısıyla da bir hayli kullanışlı trençkota mutlaka şans verin.

4. Hem palto hem trençkot ihtiyacınız için LbojailiAi Moda Trençkot

Kış mevsimine girerken yaşanan hava değişimlerinde ne giymeniz gerektiğine karar veremeyenlerden misiniz? Hem palto hem trençkot gibi kullanabileceğiniz LbojailiAi Moda Trençkot, sonbahar mevsiminde ihtiyacınızı karşılayabilir! Spandeks, naylon ve polyester malzemelerinden üretilen trençkotu bütün gün üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz. Tüm kıyafetlerle kolayca kombinleyebileceğiniz, sizi üşütmeyecek ve aynı zamanda şıklığınızı konuşturabileceğiniz trençkot, gardırobunuzun en çok kullanılan parçası haline gelecek! Nefes alabilen kumaşlardan üretilen, bu nedenle sık tercih edilen trençkotun haki, gri, lacivert, kırmızı ve siyah olmak üzere tam 5 farklı rengi mevcut.

5. Trençkotta geniş kesim şıklığı: LEBS Kruvaze Gri Trençkot

Burak Özçivit'in kullandığı trençkot modelinden yola çıktığımız için LEBS Kruvaze Gri Trençkot'u listemize eklemeden geçmek istemedik. Dış giyimde geniş kesimin rahatlığına özen gösterenlerin beğenisini kazanan trençkot, tarzı ve görüntüsüyle bambaşka bir ruhu sergilemenize yardımcı oluyor. %100 polyesterden üretildiği için oldukça rahat kullanılan modeli özel davetlerde, balolarda, kostüm partilerinde ve fotoğraf çekimlerinde severek tercih edebilirsiniz. Klasik tasarımıyla beğenilere sunulan LEBS Kruvaze Trençkot'u kot, kumaş ve keten pantolonlarla kullanabilir, ister ofiste ister günlük kombinlerde şıklığınızla tüm gözleri üzerinize çekebilirsiniz.

6. Cool bir kombinin en güzel parçası: Giyim Dünyası Trençkot

Koyu renk tutkunlarının vazgeçemeyeceği ve çok beğenebileceği Giyim Dünyası Trençkot, ince kumaşı sayesinde son derece rahat ve keyifle giyilebiliyor. Erkek dış giyiminde öne çıkan parçalardan biri olarak sık tercih edilen ve trençkotlarda aranan tüm özellikleri barındıran model, büyük cepleri, kruvaze yaka tasarımı ve ideal boyuyla göz kamaştırıyor. Bilek ve omuz detaylarıyla klasik trençkot havasını yakalayan modeli sonbahar mevsiminde üzerinizden hiç çıkarmak istemeyeceksiniz. Siyah ve lacivert olmak üzere 2 farklı rengi bulunan modelin geniş beden skalasından size uygun ürünü kolayca bulabilir, bahar aylarında kombinlerinize şıklık katabilirsiniz!

7. Sharplace Trençkot'la şıklığınızı konuşturun!

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Çeşit çeşit gömleklerden, istediğiniz her türlü pantolona kadar kombin oluşturmak istediğinizde joker parçanız olacak Sharplace Trençkot'a göz atmalısınız. Örme kumaştan üretilen trençkot, yumuşak kullanım deneyimini de beraberinde getiriyor. Kruvaze yakası, kumaş rengine uygun iri düğmeleri, yanlarda bulunan cep detayları ve tokalı bel kuşağıyla istediğiniz her yerde keyifle kullanabileceğiniz trençkotu dolabınızın en güzide parçası yapmaya hazır olun! Dilediğinizde farklı bir kemerle de kullanabileceğiniz Sharplace Trençkot ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları ve ürünün diğer görsellerini incelemeden geçmeyin deriz.

8. Kemerli bir tasarım arayanlara özel: Wessi Kruvaze Slim Fit Trençkot

Özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde severek kullanabileceğiniz, ister okul isterseniz işe giderken rahatlıkla kombinleyebileceğiniz bir modelle sizleri tanıştıralım. Erkek dış giyiminin yeni gözdesi Wessi Kruvaze Slim Fit Trençkot, şık düğmeleri ve kemerli tasarımıyla çok beğeniliyor. Üst giyimde slim fit kesimleri tercih edenlerin çok beğeneceği trençkot, kruvaze yaka detayıyla da kullanıcılardan tam not alıyor. Havaların henüz o kadar da soğumadığı günlerde "Ne giysem?" derdine son verecek Wessi Kruvaze Slim Fit Trençkot için elbise dolabınızda yer açmaya ne dersiniz?

9. Yağmurlu ve rüzgârlı havaların kurtarıcısı: Alaska The Last Frontier Trençkot

Hem yağmurluk hem trençkot olarak kullanabileceğiniz oldukça modern kesime sahip bir modelle karşınızdayız. İtalyan kesim üst giyimleri kendisine daha uygun bulanların tercih edeceği Alaska the Last Frontier Slim Fit Trençkot, astarlı yapısıyla rahat kullanılır. Kahverenginin sıcak ve çarpıcı özelliğini üzerinizde son derece güzel gösterecek trençkot hem gündelik hayatınızda hem özel davetlerde kullanmanız için ideal bir seçim. Suya ve rüzgâra dayanıklı olduğundan mevsim geçişlerinde yaşanan ani hava değişimlerine karşı sizi korur. Gardırobunuza yeni ve farklı kesimde bir trençkot katmak, Burak Özçivit'in şıklığını yakalamak isterseniz ürünü mutlaka incelemelisiniz.

10. Sportif takılmayı sevenler için hoQuspoQus Taba Trençkot

Okula, kursa, yürüyüşe, iş yerine, arkadaşlarınızla görüşmeye gittiğinizde swaetshirt, gömlek ve eşofmanların üzerine giyip hemen çıkabileceğiniz hoQuspoQus Taba Trençkot'la Burak Özçivit gibi şık görünebilirsiniz. Diğer trençkotlara nazaran daha uzun olması, düğmeli kapaması, taba rengi ve geniş cepleriyle çok beğeneceğiniz trençkot, diğer modellerden farklı olarak vatkalara sahip. Astarlı iç yüzeyi, kanvas kumaşı, bel ve bileklerdeki tokalı kemer detayıyla rakiplerinin arasından sıyrılan model, bahar mevsimlerinin kurtarıcı parçası olmaya aday! Hemen her kombinle kullanabileceğiniz trençkotla istediğiniz şıklık bir tık uzağınızda!