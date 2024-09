Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümlerde %50'ye varan indirimler

Kişisel bakımın önemini her zaman vurguluyoruz çünkü ne giydiğinizden çok, nasıl koktuğunuz da son derece önemli. Hoş kokmak, bizi olduğumuzdan çok daha çekici hale getirir, girdiğimiz ortamlarda fark edilmemizi sağlar. Siz de kişisel bakımın en önemli basamaklarından birinin hoş kokmak olduğunu düşünüyorsanız, kendinize yakıştırdığınız bir parfüm seçerek bakım rutininizi taçlandırabilirsiniz. "Hangi parfümü seçmeliyim?" diye düşünüyorsanız da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların parfümleri ilk tercihiniz olabilir. Sizin için kullanıcılarından tam not alan o parfümleri seçtik. İşte detaylar...

1. Versace Eros

Lüks İtalyan moda markası Versace tarafından 2012 yılında piyasaya sürülen Eros, çıktığı günden bu yana popülerliğini koruyan bir koku. Çekici, taze ve maskülen bir koku olarak tanımlanan bu parfüm; üst notalarında nane, limon ve yeşil elma gibi ferahlatıcı ve canlandırıcı aromalar bulundururken orta notalarda tonka fasulyesi, ambroxan ve geranium gibi daha sıcak ve yoğun notalara yer veriyor. Alt notalarda ise vanilya, vetiver, sedir ağacı ve paçuli gibi odunsu ve baharatlı notalar bulunuyor. Versace Eros, günlük kullanıma uygun ve uzun süre kalıcı bir koku olarak kullanıcılarından tam not alıyor. Özellikle genç ve enerjik erkeklerin tercih ettiği bu parfüm, hediye olarak da son derece şık bir alternatif.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünü özellikle Amazon'un kalitesine ve güvenilirliğine istinaden Amazon.com.tr satıcısından aldım. Kargo kendi firmaları olmasa dahi sorunsuzdu. Ürün resmi distribitör apostollü, orijinal ve 9 aylık. Kokusu ise açılışı ağırlıklı olarak narenciye olmak şartıyla taze ve devamında ise daha odunsu ve ağır bir koku. Kesinlikle sizi pişman etmeyecek tam yazlık bir koku. Bu ürün parfüm olduğu için kalıcılığı tende 3-4, kıyafette ise 20 saatlere yakın. Kaliteli ve uzun süre kullanıma uygun, baymayacak bir koku arıyorsanız tavsiye ederim. Amazon TR’nin de kendi adıyla daha çok parfüm satması dileğiyle."

"Harika kokuyor. Vazgeçilmezim oldu, yıllardır."

2. Emporio Armani Stronger With You

Şehir hayatının dinamik ritmine ayak uyduran, özgüvenli ve tarz sahibi erkekler için özel olarak tasarlanan Emporio Armani Stronger With You, notalarında da adeta modern ve kendine güvenen erkeğin enerjisini yansıtıyor. Baharatlı ve sıcak notalarıyla öne çıkan parfüm; kakule, pembe biber ve menekşe yaprağının heyecan verici birleşimiyle büyüleyici bir yolculuğa çıkmanızı sağlıyor; tarçın, lavanta ve egzotik meyvelerin eşsiz harmanıyla devam ediyor. Kalıcı etkisini ise amber, sedir, kestane ve vanilyanın sıcak ve sarmalayan dokunuşuyla tamamlıyor.

Kullanıcı yorumları

"Kalıcı ve yumuşak bir koku için bir parfüm. 5 yıldan fazla bir süredir kullanıyorum ve şiddetle tavsiye ederim."

Harika koku ve performans. Tam bir sonbahar ve kış kokusu."

3. Missoni Pour Homme

İtalyan moda ve lüks giyim markası Missoni'nin erkekler için özel olarak tasarladığı ve 2017 yılında piyasaya sürdüğü bu parfüm, markanın renkli ve eğlenceli tarzını yansıtan bir koku olarak karşımıza çıkıyor. Üst notalarda lavanta, bergamot, badem ve limon gibi canlandırıcı ve ferahlatıcı notalar bulunurken orta notalarda adaçayı, lavandin ve zencefil gibi daha sıcak ve karizmatik notalar mevcut. Alt notalarda ise sandal ağacı, vetiver, musk ve sedir ağacı gibi odunsu ve maskülen notalar yer alıyor. Dinamik, modern ve şık bir imaj yaratmak isteyen erkekler için uygun bir seçenek olan parfüm hem günlük kullanıma hem de özel ve sosyal etkinliklere uyum sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika parfüm, olağanüstü kalite/fiyat oranı."

"Hep almak istediğim parfüm. Tekrar alacağım."

4. Roberto Cavalli Roberto Cavalli Uomo

Roberto Cavalli markasının imzasını taşıyan etkileyici ve sofistike bu parfüm; özgün ve çekici bir koku olarak karşımıza çıkıyor. Çağdaş ve karizmatik erkeği temsil eden bu parfümün üst notalarında vahşi lavanta, adaçayı ve defne bulunuyor. Bu taze ve aromatik notalar, enerji ve canlılık katarken ferah bir başlangıç sunuyor. Orta notalarda ise siyah biber, zencefil ve sedir ağacı yer alıyor. Baharatlı ve odunsu notalar, parfüme derinlik ve karakter katarak gizemli bir etki yaratıyor. Alt notalarda ise bal, hint meşesi ve vanilya mevcut. Bu sıcak ve tatlı notalar, parfümü tamamlayıp uzun süreli kalıcılık bırakıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Süper. Harika koku."

"Bayıldım, tek kelimeyle muhteşem."

5. Hermes Terre D Hermes

Terre D'Hermes, 2006 yılında piyasaya sürülen ve parfümör Jean-Claude Ellena tarafından yaratılan bir parfüm. Kokunun ismi Fransızca'da "Toprak" anlamına geliyor. Doğadan esinlenerek üretilen bu parfümün üst notalarında bergamot, greyfurt ve turunçgil; orta notalarında sümbül, pelargonium ve fesleğen gibi aromatik bitkiler bulunuyor. Bu notalar, parfüme derinlik ve karmaşıklık katıyor. Alt notalarda ise sedir ağacı, vetiver ve benzoin yer alıyor. Bu odunsu ve sıcak notalar, parfümü tamamlar ve kalıcılığını artırıyor. Terre D'Hermes, çağdaş ve sofistike erkekleri hedefleyen taze ve odunsu bir koku olup günün her saati ve her mevsim kullanıma uygun.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok hoş ve yumuşak bir koku."

"Yıllardır sonbahar ve kış aylarında bu parfümü alıyorum. Şimdi daha düşük bir fiyata aldım."

6. Versace Dylan Blue

Versace Dylan Blue; taze, sofistike ve cezbedici bir koku olarak karşımıza çıkıyor. İsmini efsanevi İtalyan şair Dante Alighieri'nin eseri "The Divine Comedy"den alan parfümde, derinlik hissi yoğun basıyor. Üst notalarında bergamot, greyfurt, mandalina ve incir yaprağı gibi canlandırıcı ve ferahlatıcı notalar bulunurken, orta notalarda lavanta, adaçayı ve insence gibi sıcak ve aromatik notalar hissediliyor. Alt notalarda ise sedir ağacı, vetiver, patchouli ve vanilya gibi odunsu ve baharatlı notalar bulunuyor. Versace Dylan Blue, çekici ve maskülen bir koku olmasıyla biliniyor ve günlük kullanıma uygun olduğu kadar özel günlerde de tercih edilebiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Amazon.com.tr satıcısından aldım. Hızlı bir şekilde teslim edildi, fiyatı düşük olduğu için alırken çekindim, ancak ürün orijinal. (Orijinallik ve üretim tarihi sorgusundan 2023 Eylül üretimi görünüyordu.) Hafif ve fresh bir koku."

"Kokusunu Paco Rabanne Invictus’a benzettim. Kalıcılığı invictusa göre daha kalıcı."

7. Hugo Boss Just Different

Hugo Boss'ungenç ve dinamik ruhunu yansıtan modern ve taze bir koku olarak bilinen Just Different, farklı ve enerjik bir hava taşır. Parfümün üst notalarında limon, limon yaprağı ve nane gibi taze ve canlandırıcı notalar bulunur. Bu notalar, ferah ve enerjik bir başlangıç sunar. Orta notalarda ise fuji elması, kişniş ve boswellia ağacı yer alır. Yenilikçi ve odunsu notalar, parfüme karakter ve derinlik katar. Alt notalarda ise paçuli ve sedir ağacı bulunur. Bu notalar, sıcak ve odunsu bir iz bırakarak, parfümün kalıcılığını artırır. Just Different, genç ve dinamik erkekleri hedefleyen modern ve şehirli bir koku olup günlük kullanım için uygun bir seçenektir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Hugo’nun en iyi parfümü diyebilirim. Sabahtan akşama kadar koku yok olmuyor. Açık tenli ve çok terlemeyen kişiler için uygun bir koku."

"İyi ve güvenli sunum, bu markayı ilk kez kullanıyorum ve kokusunu çok hoş buldum."

8. Calvin Klein Euphoria Homme

Sofistike ve karizmatik erkekleri hedefleyen çekici ve gizemli bir koku olan Calvin Klein Euphoria Homme, gece kullanım için idealdir. Şık ve modern bir şişe tasarımına sahip olan parfüm, Calvin Klein'in minimalist ve çağdaş imajını yansıtan bir görünüme sahiptir. Parfümün üst notalarında zencefil, biber ve sarı mandalina bulunur. Orta notalarda ise sedir yaprağı, su bambusu yer alır. Bu ferah ve doğal notalar, parfüme derinlik ve karmaşıklık katarken hafif orman esintileri sunar. Alt notalarda ise köknar ağacı, oud ağacı ve misk bulunur. Calvin Klein Euphoria Homme, güçlü ve çekici bir koku olup sofistike ve karizmatik erkekleri hedefleyen bir parfüm olarak bilinir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün iyi durumda geldi, süper hızlı ve kolay aldım. Parfüm iyi bir kalıcılığa sahip ve kokusu çok narin ve zarif."

"Koku çok iyi."

9. Hugo Boss Bottled

Klasik ve maskülen bir imaj sunan bu koku, çağdaş erkeği temsil eder. Karakteristik ve tanınabilir kokusuyla dikkat çeker. Şık ve klasik bir şişe tasarımına sahip olan Boss Bottled, Hugo Boss'un zarif ve güçlü imajını yansıtan estetik bir görünüme sahiptir. Bu parfüm, klasik, sofistike ve maskülen bir koku deneyimi sunarak, olgun ve kendinden emin erkeklerin tercihi olabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Beklentileri karşıladı ve beklediğim tarihten önce geldi."

"Çok özgün, zarif bir koku."

10. Tom Ford Black Orchid

Black Orchid, 2006 yılında piyasaya sürülen ve parfümör Givaudan tarafından yaratılan bir unisex parfüm. Tom Ford'un çarpıcı ve sofistike imajını yansıtan bu koku, karmaşık ve baş döndürücü bir izlenim bırakmayı amaçlar. Parfümün üst notalarında siyah trüf, ylang-ylang, siyah karabiber ve meyankökü gibi derin ve çağdaş notalar bulunur. Orta notalarda ise orkide, lotus, meyve notaları ve baharatlar yer alır. Alt notalarda ise paçuli, vetiver, sandal ağacı, misk ve vanilya bulunur. Bu sıcak, odunsu ve buram buram gelen notalar, parfümü tamamlayarak kalıcı bir etki yaratır. Black Orchid, cüretkar, karmaşık ve sofistike bir koku olup her cilt tipi üzerinde farklı kokular sergileyebilir. Uniseks bir koku olmasına rağmen genellikle erkekler arasında popülerdir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok hoş. Kokusuna ek olarak çok uzun süre kalıcı."

"Erkek arkadaşıma hediye olarak aldım, çok mutlu. Çok güzel kokuyor ve koku aylarca bile sonsuza kadar sürer."

Bu içerik 3 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

