Karkamış Antik Kenti 'arkeopark' olarak açıldı

Kadir GÜNEŞ/GAZİENTEP, (DHA)- ANADOLU ve Mezopotamya bölgesinde yüzyıllarca hüküm süren Hititler'in bölgedeki en önemli yönetim merkezi olan Türkiye- Suriye sınırındaki Karkamış Antik Kenti'nin bir bölümü 'arkeopark' olarak ziyarete açıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan vekili Adil Sani Konukoğlu, İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hasan Peker ile Bologna Üniversitesi’nden Karkamış Kazı Başkanı Prof. Dr. Nikolo Marchetti ve protokol üyeleri açılışı yapılan arkeoparkın bir bölümünü gezdi. Protokol üyeleri Karkamış Kazısı Türk-İtalyan ortak ekibi tarafından yapılan, arkeoparkta kazı alanını inceleyerek, Milattan Önce 13'üncü yüzyılda Hitit İmparatorluğu'nun bir eyalet krallığı başkenti işlevini yerine getirmiş olan antik kentte çıkarılan eserleri yakından görme fırsatı buldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çeşitli uygarlıkların yaşadığı Karkamış'ın bundan sonraki süreçte dünyada ve Türkiye’de daha iyi tanınacağını ifade ederek, "Burası tarihin de sınırın da sıfır noktası. İtalyanlarla birlikte başlattığımız çalışmalar bugün çok önemli bir noktaya taşıyoruz. Artık burasını dünyaya tanıtmaya başlıyoruz. Dünya tarihini değiştirecek bir arkeopark burası. Burayı büyük bir milli parka dönüştürmenin çabasındayız. Önümüzdeki yıl Mayıs ayında büyük açılışı yapacağız. Bugün burayı tanıtmaya başlatıyoruz. Karkamış büyük bir tarihtir. Bu tarihi tanıtarak sorumluğumuzu yerine getireceğiz" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise 7 yıldır süren çalışmaların ardından antik kentin bir bölümünün ziyarete açılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Nikolo Marcetti, bölgeye gelecek olan turistlerin saray ve tapınak kalıntılarını, eski kazı evini, Roma sütunlu caddeyi, heykelleri ve kartal başlı grifon kabartmalı duvarları görebileceğini belirtti. Nikolo Marcetti, kazıların uzun yıllar devam edeceğini vurgulayarak, "Kazılar uzun yıllar daha sürecek. Burası önceden mayınlı araziydi. Bugün çok önemli bir gün, çünkü çok önemli bir vizyon hayata geçiriliyor. Bugün ön açılış yapılacak" diye konuştu.