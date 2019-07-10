Karkamış Antik Kenti 'arkeopark' olarak açılıyor

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - TÜRKİYE-Suriye sınır hattında bulunan Anadolu ve Mezopotamya bölgesinde yüzyıllarca hüküm süren Hititlerin bölgedeki en önemli yönetim merkezi olan Karkamış Antik Kenti, 'arkeopark' olarak cumartesi günü ziyarete açılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında Karkamış Kazısı Türk-İtalyan ortak ekibi tarafından, Arkeopark'ın bir bölümünün açılışı ve Karkamış Antik Kenti kazı çalışmalarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Fatma Şahin'in yanı sıra, ilçe belediye başkanları, kamu ve kurum müdürleri, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan vekili Adil Sani Konukoğlu, İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hasan Peker ile Bolonya Üniversitesi’nden Karkamış Kazı Başkanı Prof. Dr. Nikolo Marchetti, akademisyenler ve davetliler katıldı. Toplantıda Milattan Önce 13'üncü yüzyılda Hitit İmparatorluğu'nun bir eyalet krallığı başkenti işlevini yerine getirmiş olan Karkamış Antik Kenti ve kazılarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Cumartesi günü kapılarını açacak olan arkeoparkta ziyaretçiler için kazı alanına paralel yürüyüş yolları, kafeteryalar ve dinlenme alanları bulunuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, arkeopark açıldığında yabancı turistlerin kente geleceğini belirterek, "Yapılan bu antik kent çalışmasının sonunda büyük bir hazineyi hep birlikte bütün dünyaya duyuracağız. Kitaplar değişecek ve bütün bilim dünyası buraya gelecek. Bu şehrin kültürel mirasına sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu şehrin iki rekabet gücü var birisi sanayi diğeri kültürel mirasıdır. Özellikle Asya turisti buraya gelecek. Kapadokya’ya, Pamukkale’ye, Efes’e gelen turistler buraya gelecekler. Bundan dolayı çok heyecanlıyız" dedi.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Nikolo Marcetti ise bölgeye gelecek olan turistlerin saray ve tapınak kalıntılarını, eski kazı evini, Roma sütunlu caddeyi, heykelleri ve kartal başlı grifon kabartmalı duvarları görebileceğini belirtti. Marchetti, askeri bölgede bulunduğu için ziyarete kapalı olan antik kentte, 2011'den bu yana Türk- İtalyan ortaklığında yürütülen kazılarda çok değerli buluntular ortaya çıkarıldığını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.