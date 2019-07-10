HABER

Karkamış Antik Kenti 'arkeopark' olarak açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 15:55 | Son Güncelleme

TÜRKİYE-Suriye sınır hattında bulunan Anadolu ve Mezopotamya bölgesinde yüzyıllarca hüküm süren Hititlerin bölgedeki en önemli yönetim merkezi olan Karkamış Antik Kenti, 'arkeopark' olarak cumartesi günü ziyarete açılıyor.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - TÜRKİYE-Suriye sınır hattında bulunan Anadolu ve Mezopotamya bölgesinde yüzyıllarca hüküm süren Hititlerin bölgedeki en önemli yönetim merkezi olan Karkamış Antik Kenti, 'arkeopark' olarak cumartesi günü ziyarete açılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında Karkamış Kazısı Türk-İtalyan ortak ekibi tarafından, Arkeopark'ın bir bölümünün açılışı ve Karkamış Antik Kenti kazı çalışmalarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Fatma Şahin'in yanı sıra, ilçe belediye başkanları, kamu ve kurum müdürleri, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan vekili Adil Sani Konukoğlu, İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hasan Peker ile Bolonya Üniversitesi’nden Karkamış Kazı Başkanı Prof. Dr. Nikolo Marchetti, akademisyenler ve davetliler katıldı. Toplantıda Milattan Önce 13'üncü yüzyılda Hitit İmparatorluğu'nun bir eyalet krallığı başkenti işlevini yerine getirmiş olan Karkamış Antik Kenti ve kazılarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Cumartesi günü kapılarını açacak olan arkeoparkta ziyaretçiler için kazı alanına paralel yürüyüş yolları, kafeteryalar ve dinlenme alanları bulunuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, arkeopark açıldığında yabancı turistlerin kente geleceğini belirterek, "Yapılan bu antik kent çalışmasının sonunda büyük bir hazineyi hep birlikte bütün dünyaya duyuracağız. Kitaplar değişecek ve bütün bilim dünyası buraya gelecek. Bu şehrin kültürel mirasına sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu şehrin iki rekabet gücü var birisi sanayi diğeri kültürel mirasıdır. Özellikle Asya turisti buraya gelecek. Kapadokya’ya, Pamukkale’ye, Efes’e gelen turistler buraya gelecekler. Bundan dolayı çok heyecanlıyız" dedi.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Nikolo Marcetti ise bölgeye gelecek olan turistlerin saray ve tapınak kalıntılarını, eski kazı evini, Roma sütunlu caddeyi, heykelleri ve kartal başlı grifon kabartmalı duvarları görebileceğini belirtti. Marchetti, askeri bölgede bulunduğu için ziyarete kapalı olan antik kentte, 2011'den bu yana Türk- İtalyan ortaklığında yürütülen kazılarda çok değerli buluntular ortaya çıkarıldığını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

PARTNER Meğer hepsinin bir anlamı varmış! Giydiğiniz renkler ne söylüyor? Meğer hepsinin bir anlamı varmış! Giydiğiniz renkler ne söylüyor?
İçme suyu borusundan çıkan 9 metrelik ağaç kökü şaşırttıİçme suyu borusundan çıkan 9 metrelik ağaç kökü şaşırttı
Burhaniyeli kadınlar masal anlatmayı öğreniyorBurhaniyeli kadınlar masal anlatmayı öğreniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 ay önce istifa etmişti! Eski uzman çavuş evde böyle bulundu

4 ay önce istifa etmişti! Eski uzman çavuş evde böyle bulundu

Yer: Doğu Akdeniz! Sondaj gemilerine denizden ve havadan koruma

Sondaj gemilerine denizden ve havadan koruma

FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi yakalandı

FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi yakalandı

Foto muhabirlerin gözünden 15 Temmuz!

Foto muhabirlerin gözünden 15 Temmuz!

Edirne'de 14 yaşındaki zihinsel engelli kıza cinsel istismar

Edirne'de 14 yaşındaki zihinsel engelli kıza cinsel istismar

Metil alkolden bir ölüm haberi de Adana'dan geldi

Mersin ve Niğde'nin ardından bir ölüm haberi de Adana'dan

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.