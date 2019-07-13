Karkamış Antik Kenti Arkeopark'ı tanıtıldı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye-Suriye sınır hattındaki Yakın Doğu arkeolojisinin en önemli yerlerinden birisi olarak bilinen, Hitit, Asur, Helenistik ve Roma dönemlerine ait izler taşıyan Karkamış Antik Kenti Arkeopark'ı, basın mensuplarına tanıtıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede 8 yıldır verilen emeğin sonucunda tarihin gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.

Antik kentin gelecek yıl arkeopark olarak açılışının gerçekleştirileceğini ifade eden Gül, "Bu bölge çok önemli bir yer. Gelecek yıl resmi açılışını gerçekleştireceğiz, ama şimdiden önemli bir talep var. O yüzden antik kentin belirli bölümünü şimdiden ziyarete açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Karkamış Antik Kenti'nin hem tarihin hem de sınırın sıfır noktası olduğunu kaydetti.

Uzun zamandır Türk-İtalyan ortaklığında yürütülen çalışmaların bugün belirli bir noktaya ulaştırıldığını anlatan Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Artık burayı dünyaya tanıtmaya başlıyoruz. Burası dünya tarihini değiştirecek bir arkeopark. Burayı büyük bir milli parka dönüştürmenin çabasındayız. Önümüzdeki yıl Mayıs ayında büyük açılışı yapacağız. Bugün burayı tanıtmaya başlıyoruz. Karkamış büyük bir tarihtir. Bu tarihi tanıtarak sorumluğumuzu yerine getireceğiz."