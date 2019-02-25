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Karla gece gündüz mücadele ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 12:06 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde kara teslim olan köy yollarını açmak amacıyla İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu mesailerini aralıksız sürdürüyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının kapattığı köy yollarını açmak için gece gündüz zorlu mesailerine devam ediyor.

Ekipler, bin 31 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları eteklerinde, üç gündür karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bir yandan kar, diğer yandan tipinin etkili olduğu bölgelerde güçlükle çalışan ekipler, köylülerin mahsur kalmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Günde yaklaşık 60 kilometre yol açan iş makinesi operatörleri, soğuk havaya aldırış etmeden zorlu görevlerini yerine getiriyor.

- "Köylüler bizi gördüğünde seviniyor"

İl Özel İdaresi'nde greyder operatörü olarak görev yapan Semih Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu kış şartlarında köy yollarını açmak için çalıştıklarını söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır görev yaptığını belirten Baran, son üç gündür bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürdüklerini anlattı.

Kar nedeniyle kapalı köy yollarını açmak için canla başla çalıştıklarını dile getiren Baran, "Kar kalınlığı yer yer 35-40 santimetreyi buldu. İl Özel İdaresi olarak yolları açmaya çalışıyoruz. Köylüler bizi gördüğünde seviniyor. Onların yollarını açtığımız için biz de çok mutlu oluyoruz. Kış şartları zaman zaman bizi zorluyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ise 3 gündür evimize gidemiyor ve çoluk çocuğu özlüyoruz. Olsun vatandaşımız memnun olsun." diye konuştu.

Demirköy ilçesine bağlı Boztaş köyünün muhtarı Coşkun Uluk ise kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olan köy yollarının açılmasından mutlu olduklarını ifade etti.

İş makinelerinin sesini duyduklarında derin bir nefes aldıklarını aktaran Uluk, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

Bölgede ulaşıma kapanan 27 köy yolundan 7'sini açan ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar tipi yol

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