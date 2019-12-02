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Karla kaplanan Çıldır'da kartpostallık görüntüler oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 13:49 | Son Güncelleme

Kar yağışıyla beyaza bürünen Çıldır Gölü çevresindeki muhteşem manzara hayranlık uyandırıyor

Kışın Eskimo usulü balıkçılık yapılan ve yerli, yabancı çok sayıda turisti ağırlayan Çıldır Gölü'nün çevresinde, kar yağışıyla birlikte kartpostallık manzaralar oluştu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün başlayıp gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Kars-Ardahan sınırındaki Ardahan'ın Çıldır ilçesinde de etkili oluyor.

Özellikle kışın çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan iki kent arasındaki Çıldır Gölü'nün etrafı beyaza büründü.

Kışın yüzeyi tamamen buz tuttuğu için balıkçıların yüzeydeki buzları kırıp suya sarkıttıkları ağlar ile Eskimo usulü balık avladıkları gölün kar yağışıyla ortaya çıkan manzarası hayranlık uyandırıyor.

Yörede etkili olan kış mevsiminin ilk karı ile görsel şölen sunan Çıldır Gölü ve çevresi, ziyaretçilerini büyülüyor.

Gölün Ardahan kesimindeki Akçakale köyünde oturan vatandaşlardan Yusuf Özer, Çıldır Gölü'nün kışın başka bir güzelliğe büründüğünü dile getirerek, yerli ve yabancı turistleri bu güzelliği görmeye davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Çıldır Gölü

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