HABER

Karla kaplı Gölcük, buz tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 12:59 | Son Güncelleme

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda göl buz tuttu.

Karla kaplı Gölcük, buz tuttu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda göl buz tuttu. Karla kaplanan ormanlarla gölün bütünleşmesi muhteşem bir görüntü oluşturdu.
Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanları arasında saklı Gölcük, buz kesti. Tabiat parkında gece eksi 4 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı nedeniyle göl yüzeyinin tamamı buzla kaplandı. 30 santim kar bulunan tabiat parkında gölün de donmasıyla seyirlik görüntüler ortaya çıktı. Karla kaplı çam ormanları ve donan göl ziyaretçilerden ilgi gördü. Ziyaretçiler, göl çevresinde bol bol fotoğraf çekilip kar topu oynadı. Araçlarında kar lastiği olmadan Gölcük Tabiat Parkı'na gelmeye çalışan ziyaretçiler yollarda zorluk yaşadı.

FOTOĞRAFLI

Karla kaplı Gölcük, buz tuttuKarla kaplı Gölcük, buz tuttuKarla kaplı Gölcük, buz tuttuKarla kaplı Gölcük, buz tuttu

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Aksaray'da kar sevincini, kar banyosuyla kutladıAksaray'da kar sevincini, kar banyosuyla kutladı
Kırklareli'de bulunan tarihi su tünellerinin 7 girişi tespit edildiKırklareli'de bulunan tarihi su tünellerinin 7 girişi tespit edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2019'da hayatımızda neler değişecek?

2019'da hayatımızda neler değişecek?

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Fenerbahçe'den 3 transfer

Fenerbahçe'den 3 transfer

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya merkezli operasyonda Türk Yıldızları'nda görevli hava pilot yüzbaşı da gözaltında!

Flaş gelişme... Gözaltına alındı!

Kritik bölgede görüntülendiler... Özellikleri inanılmaz

Kritik bölgede görüntülendiler... Özellikleri inanılmaz

Nazlı Ilıcak'a Erdoğan'a hakaretten hapis!

Nazlı Ilıcak'a Erdoğan'a hakaretten hapis!

Göçebe hayatların çadırda çetin kışı

Göçebe hayatların çadırda çetin kışı

Kurtlar İtalya'yı ele geçirdi, çare kangallar!

Kurtlar İtalya'yı ele geçirdi, çare kangallar!

Gergedan gribi (gergedan virüsü) nedir, iddialar doğru mu? Kritik açıklama geldi

Bakanlık yayınladı, iddia gündemi sarstı! Gergedan gribi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.