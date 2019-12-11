Karla kaplı kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de, karla kaplı kayalıklarda mahsur kalan köpek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince 3 saatte kurtarıldı.
Merkeze bağlı Gösterli Mahallesi Çatak mevkisindeki kayalıklarda köpeğin mahsur kaldığını görenler, AFAD'a haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD görevlileri, karla kaplı kayalıklara 3 saatte ulaştı. Köpeği donmak üzereyken, bölgeden alan ekipler, battaniyeye sarıp, besledi. Köpek, veterinere götürülüp, kontrolden geçirildi.
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