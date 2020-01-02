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  4. Karla kesintisiz mücadele

Karla kesintisiz mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 11:09 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, karla mücadele çalışmaları çerçevesinde 4 ilçede kapanan 11 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 146 araç ve 403 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında dün gece kardan kapanan 11 mahalle yoluna müdahale etti.

Karla kesintisiz mücadele

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, karla mücadele çalışmaları çerçevesinde 4 ilçede kapanan 11 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.
Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 146 araç ve 403 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında dün gece kardan kapanan 11 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında gece kapanan İnegöl’de 5, Keles’te 3, Kestel’de 1 ve Osmangazi’de 2 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Hâlen kapalı mahalle yolu bulunmuyor.

Karla kesintisiz mücadele

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