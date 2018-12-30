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Karla mücadele çalışması yürüten iş makinesi devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 16:28 | Son Güncelleme

Karla mücadele çalışması yürüten iş makinesi devrildi: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde karla mücadele kapsamında yol temizleme çalışması yürüten dozerin devrilmesi sonucu operatör hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde dozer operatörü olan Mehmet Yiğit'in (33) kullandığı iş makinesi, Şahinkayası Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle yol temizleme çalışması yürüttüğü sırada şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları incelemede operatör Yiğit'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yiğit'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Yiğit'in bir gün önce çocuğu olduğu öğrenildi.

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1 ölü devrilme Dozer Kahramanmaraş

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