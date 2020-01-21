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  4. Karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi

Karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 15:00 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, kar yağışı ile birlikte ulaşıma kapanan köy yollarında İl Özel İdare ekiplerince yoğun çalışma gerçekleştiriliyor.

Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, kar yağışı ile birlikte ulaşıma kapanan köy yollarında İl Özel İdare ekiplerince yoğun çalışma gerçekleştiriliyor. Ekipler, önceliği hasta ve cenaze olan köylerde 24 saat görev yapıyor.
Kar yağışının etkisini yeniden göstermesiyle birlikte dün itibariyle il genelinde 483 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar ve tipi nedeni ile kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar ile bugün kapalı köy sayısı 276'ya indi. Kar yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte ekipler grup köy yollarındaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Hasta ve cenazelerin bulunduğu köylere öncelik veren ekipler, hem yapılan planlama doğrultusunda hem de gelen acil ihbarlara göre hareket ederek 24 saat boyunca görev yapıyor. Köylerin ulaşım sıkıntısı yaşamaması için yoğun bir mesai harcanıyor.
'32 YILDIR SEVEREK ÇALIŞIYORUM'
İl Özel İdare bünyesinde 32 yıldır greyder operatörlüğü yapan evli ve 3 çocuk babası Şükrettin Çakmak (56), yıllardır köy yollarında görev yaptığını belirterek, "Köy halkımızın sıkıntı yaşamaması için gece gündüz demeden, gerektiğinde dinlenmeden kapalı yolları açmak için çaba gösteriyoruz. Eskiden bölgemizde çok daha fazla kar yağışı olurdu ve yol açma çalışmaları bizi daha fazla zorlardı. Son yıllarda eskiye nazaran kar seviyesi daha az. Yılların verdiği tecrübeyle, tamamen karla kapanan köy yollarını bile göz kararı açıyoruz." dedi.
Bu mesleği yapan kişilerin cesaretli olması gerektiğini belirten Çakmak, "Bu iş cesaret gerektiriyor çünkü çok zorlu şartlarda çalışıyoruz. Son dönemde araçlarımızın yenilenmesi ile birlikte artık daha rahat imkanlarda çalışma yapabiliyoruz. Önceliğimiz hastası ve cenazesi olan köylerimiz. Bize bir ihbar geldiğinde saat kaç olursa olsun hemen harekete geçiyoruz. Bu işi 32 yıldır severek yapıyorum, severek çalışıyorum. İnsanlara yardım etmek, onların sıkıntısını giderebilmek bizleri mutlu ediyor" dedi.
KÖYLÜLERDEN TEŞEKKÜR
Yol açma çalışması yapılan Hacıali köyü muhtarı Hüseyin Sarıtaş ise ekiplere teşekkür ederek, "Kar yağdığında köylerde sıkıntı yaşanıyor, yollarımız kapanıyor. Ama Özel İdareyi aradığımızda hemen yardımımıza koşuyorlar ve yollarımızı sürekli açık tutmak için gayret ediyorlar. Biz ekiplerimizin hepsinden çok memnunuz. Özellikle Sayın Valimiz Salih Ayhan'a ve Özel İdare yöneticilerimize yakın ilgileri ve hizmetleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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