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Karla mücadele sırasında iş makinesi şarampole yuvarlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 17:43 | Son Güncelleme

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, bir hastaya ulaşmak için bölgede karla mücadele çalışması yürüten iş makinesi, etkili olan sis ve tipiden dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Karla mücadele sırasında iş makinesi şarampole yuvarlandı

VAN,(DHA)- VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, bir hastaya ulaşmak için bölgede karla mücadele çalışması yürüten iş makinesi, etkili olan sis ve tipiden dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada iş makinesi operatörü Emir Uygur yaralandı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Bahçesaray ilçesine bağlı Yaşlıkavak Mahallesi yolunda meydana geldi. Mahallede aniden rahatsızlanan ismi belirtilmeyen hastanın yakınları, 112 sağlık ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevkedilen ekipler, kapanan mahalle yolunu açmak için yoğun bir çalışma yürüttü. Sis ve tipinin etkili olduğu bölgede zorlu bir çalışma yürüten iş makinesi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvalandı. Kazada operatör Emin Uygur yaralandı. Yaralı sürücü, kendisiyle birlikte hasta kurtarmaya giden sağlık ekiplerinin yardımıyla Başçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Uygur'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Karla mücadele sırasında iş makinesi şarampole yuvarlandı

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