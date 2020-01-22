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  4. Karla oynarken vücudunda yanık oluşan Berat'a doku nakli yapıldı

Karla oynarken vücudunda yanık oluşan Berat'a doku nakli yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 16:41 | Son Güncelleme

  AFYONKARAHİSAR'da okul bahçesinde kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan 9 çocuktan Berat Sardoğan'a, tedavi gördüğü hastanede doku nakli yapıldı.

AFYONKARAHİSAR'da okul bahçesinde kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan 9 çocuktan Berat Sardoğan'a, tedavi gördüğü hastanede doku nakli yapıldı. Anne Medine Sardoğan, "Bir tarafta çocuğumuzun yaşadığı durum ve nakil yapılan derinin uyum sağlayıp sağlamayacağı endişesini yaşarken, bir taraftan da olayın aydınlığa kavuşması için yetkililerden gelecek açıklamayı merak ediyoruz" dedi.
Afyonkarahisar'da, 10 Ocak Cuma günü, okullarının bahçesinde kar topu oynadıkları sırada vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan 9 çocuktan hastanede tedavisi devam eden Berat Sardoğan'ın ayaklarından alınan dokular kalça ve bacak bölgesinde yanık olan noktalara nakledildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi servisinde tedavisine devam edilen Berat Sardoğan'ın, 20 Ocak'ta deri nakli operasyonu geçirdiği ve 5 günlük uyum sürecinin beklenileceği belirtildi. Nakil işleminin ardından Berat Sardoğan'ın bandaj yapılarak dinlenmeye alındığı ve 5 gün boyunca ayağa kalkmasının da yasak olduğu ifade edilirken, sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.
'DERİNİN UYUM SAĞLAYIP, SAĞLAMAYACAĞI ENDİŞESİ YAŞIYORUZ'
Berat Sardoğan'ın annesi Medine Sardoğan, oğlunun durumuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, çocuğunun vücudunda oluşan yanıklardan dolayı iki haftadır hastanede tedavi gördüğünü, ailecek zor bir süreç yaşadıklarını söyledi. Berat'ın pazartesi günü hastanede ameliyat edildiğini anlatan Sardoğan, şunları söyledi:
"Oğlum, okulun bahçesindeki su birikintisinin içerisine düşmüş. Gerçekten vücudundaki lekeler çok kötüydü. Ağrısı da çoktu. Hastanede, doktorlar oğlumun ayaklarından alınacak dokularla ameliyat edilmesine karar verdi. Pazartesi günü ameliyatımız yapıldı. Ayaklarından alınan doku, tahriş olan bölgeye nakledildi. Doktorlar, ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi. Şu anda oğlumun vücudu sarılı, cuma günü açılacak. Ondan sonra tekrar kontrol edilecek. Bu arada yanık olan bölgedeki ölü derinin de patolojik test yapılması için gönderildiği belirtildi. Olaya neyin ya da kimlerin sebep olduğu da hala netlik kazanmadı. Bir tarafta çocuğumuzun yaşadığı durum ve nakil yapılan derinin uyum sağlayıp sağlamayacağı endişesini yaşarken bir taraftan da olayın aydınlığa kavuşması için yetkililerden gelecek açıklamayı merak ediyoruz."

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