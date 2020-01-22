HABER
  4. Karla oynarken vücutlarında tahrişler oluşan 2 çocuktan biri ameliyat edildi

Karla oynarken vücutlarında tahrişler oluşan 2 çocuktan biri ameliyat edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 15:13 | Son Güncelleme

Ayağından alınan dokular, tahrişli bölgelerine nakledilen küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir ilkokulun bahçesinde karla oynadıkları sırada vücutlarında tahrişler oluştuğu için hastanede tedavi gören 2 öğrenciden biri ameliyat edilerek ayağından alınan dokular, tahrişli bölgelerine nakledildi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi servisinde tedavisi devam eden çocuklardan Berat Sardoğan, iki gün önce ameliyata alındı.

Ayaklarından alınan dokular, tahriş olan bölgelere nakledilen Sardoğan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Berat Sardoğan'ın annesi Medine Sardoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğunun vücudunda oluşan tahrişlerden dolayı iki haftadır hastanede tedavi gördüğünü, zor bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Oğlunun pazartesi günü hastanede ameliyat edildiğini anlatan anne Sardoğan, "Oğlum, okulun bahçesindeki su birikintisinin içerisine düşmüş. Gerçekten vücudundaki lekeler çok kötüydü. Ağrısı da çoktu. Hastanede, doktorlar oğlumun ayaklarından alınacak dokularla ameliyat edilmesine karar verdi. Pazartesi günü ameliyatımız yapıldı. Ayaklarından alınan doku, tahriş olan bölgeye nakledildi. Doktorlar, ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi. Şu anda oğlumun vücudu sarılı, cuma günü açılacak. Ondan sonra tekrar kontrol edilecek." diye konuştu.

Tedavisi tamamlanan Mirzah Tunç Kösem ise pazartesi günü taburcu edildi.

Mirzah Tunç Kösem'in annesi Fatma Kösem, oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Doktorların, tedavinin yaklaşık 3 ay süreceğini söylediğini belirten anne Kösem, oğlunun eski haline döneceğine inandıklarını dile getirdi.

Öte yandan hastanede olduğu için cuma günü karnesini alamayan Mirzah Kösem, evine ziyarete gelen okul müdürü ve sınıf öğretmeninden karnesini aldı.

- Olay

Atatürk İlkokulu öğrencileri, 10 Ocak'ta teneffüslerde bahçede kar topu oynamış, okul sonrası eve giden öğrencilerden 9'unun vücutlarının çeşitli yerlerinde aileleri tarafından koyu renkli tahriş lekeleri tespit edilmişti. Kentteki çeşitli hastanelere götürülen çocukların birçoğu taburcu edilmişti.

AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, okul bahçesinden su ve toprak numuneleri almış, herhangi bir bulguya rastlanılmayan numuneler, detaylı inceleme yapılmak üzere Ankara'da Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığına gönderilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Direksiyon başında uyuya kalınca...Korkunç! Direksiyon başında uyuya kalınca...Korkunç!
Diyarbakır'daki anneleri ziyaretleri nedeniyle sendikadan ihraç edilen öğretmenler hukuka gidiyorDiyarbakır'daki anneleri ziyaretleri nedeniyle sendikadan ihraç edilen öğretmenler hukuka gidiyor
Somali'den getirilen 10 yaralıdan 1'i taburcu edildiSomali'den getirilen 10 yaralıdan 1'i taburcu edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Leke

En Çok Okunan Haberler

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Bakan Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması!

Bakan Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması!

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Göğüs dekoltesi ve süper minisi olay oldu

Göğüs dekoltesi ve süper minisi olay oldu

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meral Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Suriye'ye askeri sevkiyat

Suriye'ye askeri sevkiyat

İBB önünde 'Selahattin Demirtaş' protestosu

İBB önünde 'Selahattin Demirtaş' protestosu

Hayrettin Karaca son yolculuğuna uğurlandı

'Toprak Dede' son yolculuğuna uğurlandı

YSK'da yeni üyeler belli oldu

YSK'da yeni üyeler belli oldu

İşte Düzce'deki devlet hastanesinin maskotu Acil

'Acil' hastanenin maskotu oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.