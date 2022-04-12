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Karlar eridi, heyelan başladı! 500 kişilik mahalle santim santim kayıyor

12.04.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayında tüm Türkiye'de yoğun şekilde etkili olan karların erimesiyle birlikte bazı bölgeler olumsuz etkilendi. Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Çayırbağı Mahallesi'nin bazı kesimlerinde, eriyen karlarla birlikte yoğun toprak kayması ve heyelan artarken, 6 ev boşaltıldı. Santim santim kaydığı belirtilen bölgede 150 evin daha tehlikede olduğu ifade edildi.

Karlar eridi, heyelan başladı! 500 kişilik mahalle santim santim kayıyor

Kış aylarında ve özellikle mart ayında yoğun şekilde etkisini gösteren karların erimeye başlamasıyla, Karadeniz'de bazı bölgelerde toprak kayması ve heyelan da arttı. Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Çayırbağı Mahallesi'nin Gülcana mevkiinde de eriyen karlar sonrası toprak kayması yaşanınca 6 ev boşaltıldı. Yaklaşık 500 kişinin yaşadığı bölgede santim santim kayarken, çok sayıda evin daha tehlikede olduğu ifade edildi.

Yaklaşık 150 hane ve 500 nüfusun bulunduğu mahallede özellikle mart ayında yoğun kar yağışı ve sonrasında karların erimesi ile kaymalar başlarken, mahalledeki yolun büyük kısmında çökmeler meydana geldi. Bazı evlerde de yer yer çatlaklar olması tehlikenin boyutunu gözler önüne sererken, Kaymakamlık tarafından alınan kararla kayan sahada bulunan cami tehlike arz ettiği için cuma namazı, teravih namazı ve vakit namazları kılınamıyor.

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"5-6 EV BOŞALTILDI"

Konuyla ilgili açıklama yapan Çayırbağı-Gülcana Mahallesi muhtar vekili Muhammet Uzunali, yaşanan heyelanın ardından bazı evlerin boşaltıldığını belirterek ”Yolumuz 1974 yılında yapıldı. 10 yıl önce burada afet oldu. Gelip baktılar ancak hiçbir şey yapılmadı. Şimdi 5-6 ev boşaltıldı camimizde teravih, cuma namazı ne de vakit namazı kılınabiliyor. Heyelan tehlikesi nedeniyle yöreden çok göç oldu, kalanların yüzde 50’si buradan ayrıldı” dedi.

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"BURASI KAYIYOR, KORKUYORUZ"

Yöre sakinlerinden Yaşar Aydın ise can korkusu yaşadıklarını ifade ederek, "Burası kayıyor, korku içinde yaşıyoruz, devletten yardım bekliyoruz. Yer altından geçen sular buraları kopardı. 1990 yılında da burada bir heyelan olmuştu şimdi de buralar komple patladı. Evden kaçtık, mesire alanında yaşıyoruz. Can korkusu yaşıyoruz" dedi.

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"YİNE KAYMALAR OLUYOR"

Fatih İsak ise ”Burası heyelanlı bölgeydi. Mart ayında yağan yoğun kar nedeniyle tamamen kaydı. Şu sıralar yine kaymalar oluyor. Dolayısıyla kaymanın etkisiyle buradaki binalar tehdit altında olduğundan insanlar can korkusu yaşıyor. Buraya acilen müdahale edilerek sondajları yapılarak suyu alttan alınıp heyelanı durdurmaları gerekir. Kar yağdığında oturulamaz diye 6 hane boşaltıldı. Boşaltılan evlerdeki insanlar yaylaya, mesire alanlarına çıktı. Burada 150 hane, yaklaşık 500 nüfus var. Burası kayarsa aşağı kısımda Alazlı Mahallesi var dolayısıyla o mahalleye doğru kaymalar olacak. Her an kaymalar olduğundan Düzköy Kaymakamlığı kararıyla camide ibadet yapılamıyor” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Trabzon
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