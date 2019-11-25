HABER

Karlar Ülkesi 2, Kasım'da vizyona girip en fazla izlenen animasyon filmi oldu

25.11.2019 13:05 | Son Güncelleme

Disney'in 22 Kasım'da vizyona giren yeni animasyon filmi Frozen 2 (Karlar Ülkesi 2) dünya genelinde 350 milyon dolarlık gişe hasılatına ulaştı. Medya izlenme oranları ölçüm şirketi Comscore'a göre Kasım'da vizyona giren animasyon filmleri arasında en çok izlenen yapım rekorunu kıran film, sadece ABD'de hafta sonunda 127 milyon dolarlık hasılat elde etti.

Karlar Ülkesi 2, Kasım'da vizyona girip en fazla izlenen animasyon filmi oldu

Disney'in 22 Kasım'da vizyona giren yeni animasyon filmi Frozen 2 (Karlar Ülkesi 2) dünya genelinde 350 milyon dolarlık gişe hasılatına ulaştı.

Medya izlenme oranları ölçüm şirketi Comscore'a göre Kasım'da vizyona giren animasyon filmleri arasında en çok izlenen yapım rekorunu kıran Karlar Ülkesi 2, sadece ABD'de açılış hafta sonunda 127 milyon dolarlık hasılat elde etti.

Film Türkiye'de de 22 Kasım'da gösterime girmişti.

Disney daha önce hafta sonunda ABD ve Kanada'da toplam 120 milyon dolarlık hasılat beklediğini açıklamıştı.

İlk filmin hasılatı 1,27 milyar dolar

Karlar Ülkesi 2013'te vizyona girmiş ve toplam 1 milyar 270 milyon dolarlık gelirle tarihte en fazla hasılata ulaşan animasyon filmi olmuştu.

Yeni filmde Erindel'in dışında tehlikeli bir yolculuğa çıkan Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven'in maceraları anlatılıyor.

PARTNERYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyaretiYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyareti
IŞİD - Belçika Savcılığı: Europol'le birlikte siber saldırı düzenledik, örgütün internet hesaplarını çökerttikIŞİD - Belçika Savcılığı: Europol'le birlikte siber saldırı düzenledik, örgütün internet hesaplarını çökerttik
Oda Başkanının performansı 'Babuşki'leri gölgede bıraktıOda Başkanının performansı 'Babuşki'leri gölgede bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Kritik düzenlemeler Meclis'te

Kritik düzenlemeler Meclis'te

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bölgeye kimseye yaklaştırılmıyor! Yoğun güvenlik önlemi alındı

Bölgeye kimseye yaklaştırılmıyor! Yoğun güvenlik önlemi alındı

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de flaş gelişme! 'Gizli görüşmeler yaptığı' için istifası istendi

Flaş gelişme! İstifası istendi

Dünyanın en zenginlerinden Michael Bloomberg, ABD başkanlık yarışına girdiğini açıkladı

Michael Bloomberg, ABD başkanlık yarışına girdiğini açıkladı

Hong Kong'da düzenlenen yerel seçim protestocuların lehine sonuçlandı

Hong Kong'da demokratlar seçimi kazandı!

Çin'in tartışmalı kamplara dair belgeleri basına sızdı: Kaçmalarına asla izin vermeyin

Gizli belgeler basına sızdı: Kaçmalarına asla izin vermeyin

ABD'li milyarder Bloomberg, 2020 başkanlık seçimleri için aday adayı

Trump'a milyarder rakip!

Rusya'da Ukraynalı akademisyen canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı

Akademisyen canlı yayında gazeteciye saldırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.