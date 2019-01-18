Karlar üzerinde drift yapan sürücülere ceza yağdı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan jandarma trafik timleri, karla örtülü yol üzerinde drift yapan sürücülere göz açtırmadı. 19 araç sürücüsüne toplam 95 bin 190 TL ceza kesildi.

Uludağ Milli Parklar bölgesinde kış sezonunun açılmasıyla birlikte trafik güvenliğini tehlikeye sokarak vatandaşın canını hiçe sayan driftçilere jandarma ekipleri tarafından işlem yapıldı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1 maddesi kapsamında drift yapan 19 araç sürücüsüne toplamda 95 bin 190 TL cezai işlem yapılırken, araçlar ise trafikten men edildi. Jandarma, bundan sonraki süreçte de özellikle karlar üzerinde drift yapan sürücülere karşı uygulamalarının devam edeceği bilgisini paylaştı.

