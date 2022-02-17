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Karların içinden açtı... Koparmanın cezası 109 bin lira

17.02.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkında kardelenler güzel görüntüleriyle büyüledi. Baharın müjdecisi olarak da tanınan kardelenleri koparmanın cezasının ise 109 bin 593 TL olduğu bildirildi.

Karların içinden açtı... Koparmanın cezası 109 bin lira

Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkında baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler açtı. Karların altından çıkan beyaz ve sarı renkli kardelenleri koparmanın cezasının ise 109 bin 593 TL olduğu öğrenildi.

Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin 593 TL

GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 1517 rakımlı, 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı’nda havaların biraz yumuşamasıyla birlikte karlar erimeye başladı ve baharın müjdeleyicisi olan kardelenler çiçek açtı. Spil Dağı Milli Parkı’nda her yıl ilk cemreyle birlikte açan kardelenler, bu yıl da ilk cemrenin düşmesinden birkaç gün öncesinde karların içinden açarak, görsel şölen oluşturdu.

Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin 593 TL

SARI VE BEYAZ KARDELENLER

Spil Dağı Milli Parkı içerisinde sarı ve beyaz olmak üzere iki ayrı renkte kardelenlerin çiçek açtığını kaydeden Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı, şunları dedi:

"Manisa ve İzmir arasında farklı flora ve faunasıyla adeta cenneti andıran Spil Dağı Milli Parkımızda baharın müjdecisi olan sarı ve beyaz kardelenler çiçek açtı. Baharın müjdecisi kardelenler, cemreden bir hafta önce ya da bir hafta sonra da açabiliyorlar. Kardelenlerimiz filizlenmiş ve açmış durumda. Ziyaretçilerimiz milli parka geldiklerinde hem bu güzellikleri yaşayacaklar hem de bastıkları yerlere dikkat edecek ve ezmeyecek, onların gelecek yıllarda da tekrar yeşermesine vesile olmuş olacaklar"

Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin 593 TL

CEZASI 109 BİN 593 LİRAYA YÜKSELDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, kardelenlere zarar verildiğinin tespit edilmesi halinde idari para cezası uyguluyor. Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere geçen yıl Çevre Kanunu’na göre 80 bin 460 lira uygulanan idari para cezasının, bu yıl 109 bin 593 liraya yükseltildiği öğrenildi. (İHA)

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Manisa
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