HABER

Karlı 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na zorlu tırmanış

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 09:59 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de faaliyet gösteren Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'ne (CİSAD) üye 6 dağcı, hala zirvesinde kar bulunan ve İsviçre'deki Alp Dağlarını aratmayan 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi.

Karlı 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na zorlu tırmanış

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'de faaliyet gösteren Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'ne (CİSAD) üye 6 dağcı, hala zirvesinde kar bulunan ve İsviçre'deki Alp Dağlarını aratmayan 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Sümbül'ün zirvesinde çay keyfi yapan dağcılar Hakkari'yi kuş bakışı gören zirvede gece ve gündüz fotoğrafları çekti.
Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç başkanlığında, CİSAD'a üye 6 dağcı, yaz ortasında 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na tırmanış yaptı. Depin Kontrol Noktası'ndan tırmanışa başlayan ve yaklaşık 2 kilometresi karla kaplı Sümbül Dağı'na tırmanan dağcı Naci Ertunç, Azad Ölmez, Emin Noyan, Ahmet Ertuş, Ercan İhtiyatoğlu ve Muzaffer Kaya ilk kamp yerine 6 saatte ulaşabildi. Geceyi burada çadır kurarak geçiren dağcılar, ikinci gün zirve yaptı. Sümbül'ün zirvesinde çay içerek Hakkari'yi kuş bakışı gören zirvede gece ve gündüz fotoğrafları çektiren dağcılar daha sonra kar kütlelerinin üzerinde kayarak inişe geçti.
HAKKARİ'DEKİ DAĞLAR, İSVİÇRE'DEKİ ALPLERİ ARATMIYOR
CİSAD üyesi dağcı Emin Noyan, amaç İsviçre'deki Alp dağlarını aratmayan Hakkari'deki dağları ve doğa güzellileri Türkiye ve dünya kamuoyuna tanıtmak olduğunu belirterek, "Bu kapsamda her yıl yaz ve kış aylarında bir takım etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerimiz büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin bir çok kentinden profesyonel dağcı ve doğasever bu etkinliklerimize katılıp, buranın dağları ve doğasına hayran kalıyor. Özellikle en yakın komşu il Van'dan her yıl birçok dağcı ve doğasever bu etkinliklerimize katılıyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Karlı 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na zorlu tırmanışKarlı 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na zorlu tırmanışKarlı 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na zorlu tırmanışKarlı 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na zorlu tırmanış

PARTNERKaplan saldırısında son anda kurtuldular!Kaplan saldırısında son anda kurtuldular!
Dünya şampiyonu yarasa adam Kemaliye'ye hayran kaldıDünya şampiyonu yarasa adam Kemaliye'ye hayran kaldı
Oğlu LGS, babası atletizm şampiyonuOğlu LGS, babası atletizm şampiyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komşu çocuğu küçük Efe'ye dehşeti yaşattı! Ağlama seslerini duyan komşular yardıma koştu

Komşu çocuğu küçük Efe'ye dehşeti yaşattı

Son dakika Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

'Adrenalin olsun diye' kadını yerlerde sürükleyip çantasını çaldılar!

'Adrenalin olsun diye yaptık!' Polisler bile şaşkına döndü

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 41 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Polis Mustafa Yeli'nin şehit edilmesinde 14 yıl 5 ay hüküm giyen firari yakalandı

14 yıl 5 ay hüküm giyen firari yakalandı!

Ankara’da son dakika dolandırıcılık operasyonu!

Ankara’da dolandırıcılık operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.