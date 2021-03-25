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Karlı dağ manzarası eşliğinde denize girip güneşlendiler!

25.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karlı Toros Dağları manzarası ile çevrelenen Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'nde soluğu aldı. Denize girerek güneşlenen kişiler, kar manzarasının da tadını çıkarmayı ihmal etmedi.

Karlı dağ manzarası eşliğinde denize girip güneşlendiler!

Yurdun büyük bölümünde soğuk hava ve kar etkisini gösterirken, turizm kenti Antalya'da da hava sıcaklığı önceki haftaya göre düşmesine rağmen gün içerisinde 13 dereceye kadar ulaştı. Güneşli havayı fırsat bilenler de soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Sahile gelen vatandaşlar ve turistler, güneşli havanın keyfini çıkardı. Bazıları sahilde otururken, bazıları da zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde sıcaklığı 18 derece olan denize girdi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün akşam saatlerinden itibaren başlaması beklenen yağmurun yarın devam etmesi, hava sıcaklığının da yarın 16 dereceye ulaşması bekleniyor.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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