Karlı dağlarda yaban keçileri havadan görüntülendi

Erzurum’un İspir ilçesi sınırlarındaki Verçenik Dağı’nın karlı yamaçlarında yem arayan yaban keçileri havadan görüntülendi.

Verçenik Dağı’nda bulunan, nesli tehlike altındaki yaban (Capra aegagrus) ve çengel boynuzlu (Rupicapra rupicapra) dağ keçileri envanter çalışmaları sırasında Doğa Koruma Milli Parklar Erzurum Şubeye bağlı ekipler tarafından droneyle havadan görüntülendi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, av ve yaban hayvanları ile yaban hayatının korunması, geliştirilmesi, av hayvanlarının yaşama ortamı için iyileştirici tedbirler alınması, gerektiğinde özel avlanmanın yapılabilmesi amacıyla koruma altına alınan bölgede yaşayan keçiler, olumsuz hava koşulları nedeniyle yem bulmakta sıkıntı yaşıyor.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı yüksek dağlık kesimde yem bulmakta güçlük çeken keçiler, sürüler halinde kar kalınlığının nispeten daha düşük sevilerde bulunduğu aşağı bölgelere ilerliyor.

Yaşam alanlarına bırakılan yem ve meşe filizleri ile karınlarını doyuran keçiler, vahşi hayvanlardan ve kaçak avcılardan korunmak amacıyla sarp kayalıklara sığınıyor.

Yaban hayatı açısından oldukça zengin olan alandaki sarp kayalıklar, vadiler ve dağlık kesimler, keçiler dışında ayı popülasyonları ile birçok memeli ve kanatlı hayvan türlerini barındırıyor.

