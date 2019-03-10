Karlı dağları aşmak için 10 gündür çalışıyorlar

Çalışmaları yakından takip eden İlçe Özel İdaresi Müdürü Haluk Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yılların en fazla kar yağışının görüldüğünü ilçede, karla mücadele eylem planı çerçevesinde başarılı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'de kış mevsiminin en sert yaşandığı illerden Ağrı'da, son günlerde etkili olan kar yağışı ve fırtına yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Çalışmalarının 24 saat kesintisiz yürütüldüğünü belirten Yıldırım, "İlçemize bağlı 37 köy, 13 mezramız var. Hepsine hizmet götürmek zorundayız. Mümkün mertebe 112 Sağlık ekipleri ile koordineli çalışarak acil olan köy yollarını önce açıyoruz. Diğer köylerimizin de yollarını açmaya çalışıyoruz. Bu bölge dağlık olduğu için 2 bin 500 rakımın üzerinde. İlçe merkezi ile buradaki kar kalınlığı farklılık gösteriyor." dedi.

Yıldırım, doğa şartlarının ekiplere zor anlar yaşattığını, bu yüzden yol açma çalışması sırasında ilerlemekte güçlük çektiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"3 metreden fazla kar kalınlığı var. Geçen yıl bu dönemlerde kar yoktu, tohumlar ekiliyordu. Bu yıl kış biraz çetin geçiyor. Tahminimize göre 20 gün böyle devam edecek. 4 ekibimiz 1 pikap, 2 greyder ve 2 kepçe ile karla mücadele ediyor. Dün gece Aşağı Düzmeydan köyünde doğum ihbarını bize bildiren 112 sağlık ekipleriyle arkadaşlarımız köye gitti. Hasta vatandaşı hastaneye ulaştırdılar."

Gece gündüz demeden karla mücadele ettiklerini anlatan kepçe operatörü Gazi Aladağ, ovalık alanda sıkıntı yaşamadıklarını ancak dağlık alanlarda fırtına nedeniyle günlerce yol açmaya çalıştıklarını anlattı.

Aladağ, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

