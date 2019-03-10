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Karlı dağları aşmak için 10 gündür çalışıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 12:17 | Son Güncelleme

Ağrı'da karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için 10 gündür aralıksız çalışıyor - Taşlıçay İlçe Özel İdaresi Müdürü Haluk Yıldırım: - "3 metreden fazla kar kalınlığı var. Geçen yıl bu dönemlerde kar yoktu, tohumlar ekiliyordu. Bu yıl kış biraz çetin geçiyor"

Ağrı'da, karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için günlerdir çalışıyor.

Türkiye'de kış mevsiminin en sert yaşandığı illerden Ağrı'da, son günlerde etkili olan kar yağışı ve fırtına yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Taşlıçay ilçe merkezi ve yerleşim yerlerinin bulunduğu yüksek rakımlı bölgelerde kar ve fırtına sonrası kapanan köy yollarında İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Ekipler, ilçe merkezine uzak, zorlu doğa şartlarının yaşandığı 2 bin 500 rakımlı dağlık alandaki Yeltepe ile Gündoğdu köylerinin yolunu açmak gece gündüz çalışıyor.

Fırtınayla da mücadele eden ekipler, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu bölgede çalışmalarını 10 gündür sürdürüyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceyi bulduğu bölgede, karlı dağları iş makineleriyle aşmaya çalışan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

- "Çalışmalarımız 24 saat kesintisiz yürütülmektedir"

Çalışmaları yakından takip eden İlçe Özel İdaresi Müdürü Haluk Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yılların en fazla kar yağışının görüldüğünü ilçede, karla mücadele eylem planı çerçevesinde başarılı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Çalışmalarının 24 saat kesintisiz yürütüldüğünü belirten Yıldırım, "İlçemize bağlı 37 köy, 13 mezramız var. Hepsine hizmet götürmek zorundayız. Mümkün mertebe 112 Sağlık ekipleri ile koordineli çalışarak acil olan köy yollarını önce açıyoruz. Diğer köylerimizin de yollarını açmaya çalışıyoruz. Bu bölge dağlık olduğu için 2 bin 500 rakımın üzerinde. İlçe merkezi ile buradaki kar kalınlığı farklılık gösteriyor." dedi.

Yıldırım, doğa şartlarının ekiplere zor anlar yaşattığını, bu yüzden yol açma çalışması sırasında ilerlemekte güçlük çektiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"3 metreden fazla kar kalınlığı var. Geçen yıl bu dönemlerde kar yoktu, tohumlar ekiliyordu. Bu yıl kış biraz çetin geçiyor. Tahminimize göre 20 gün böyle devam edecek. 4 ekibimiz 1 pikap, 2 greyder ve 2 kepçe ile karla mücadele ediyor. Dün gece Aşağı Düzmeydan köyünde doğum ihbarını bize bildiren 112 sağlık ekipleriyle arkadaşlarımız köye gitti. Hasta vatandaşı hastaneye ulaştırdılar."

Gece gündüz demeden karla mücadele ettiklerini anlatan kepçe operatörü Gazi Aladağ, ovalık alanda sıkıntı yaşamadıklarını ancak dağlık alanlarda fırtına nedeniyle günlerce yol açmaya çalıştıklarını anlattı.

Aladağ, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

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