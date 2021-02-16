Karlı havada yürürken bu uyarıları dikkate alın! Hangi ayakkabıları seçmeliyiz?

Kar yağışının devam ettiği bugünlerde düşmelerin önemli sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken uzmanlar, uyarılarda bulunuyor. Karda yürürken düşmenin, yumuşak doku travmasından kırıklara kafa travmalarına kadar gidebilen çeşitli yaralanmalara sebep olabileceğini belirten uzmanlar, en önemli unsurun ayakkabı olduğunu söyledi. Ayakkabıların kaymayı önleyici, zemine tam oturan, altında görünür çıkıntılar olan ve tercihen ağırlığı fazla olmayacak tarzda olması gerektiğini belirten uzmanlar, yürürken ellerin cebe sokulmaması gerektiğini vurguluyor. Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Hüseyin Alp Baturalp, içerisinde bulunduğumuz karlı kış günlerinde yürürken dikkat edilmesi gerekenler konusunda tavsiyelerde bulundu. KIYAFETLERE DİKKAT EDİLMELİ “Karda yürürken düşme, yumuşak doku travmasından kırıklara kafa travmalarına kadar gidebilen çeşitli yaralanmalara sebep olabilir” uyarısında bulunan Dr. Hüseyin Alp Baturalp, “İçinde bulunduğumuz kış mevsiminde yoğun kar yağışı olan bu günlerde ve pandemi koşullarında bu travmalardan en iyi korunma yolu mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaktır.

Dışarı çıkarken ise ilk önce kıyafetlerimize dikkat ederek hazırlanmalı ve bu şekilde dışarı çıkmalıyız” diye konuştu. AYAKKABI SEÇİMİ ÖNEMLİ Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Hüseyin Alp Baturalp, şunları söyledi: “En önemli unsur ayakkabılardır. Ayakkabılarımız kaymayı önleyici, zemine tam oturan, altında görünür çıkıntılar olan ve tercihen , ağırlığı fazla olmayacak tarzda olmalıdır. ELLERİNİZİ CEBİNİZE SOKMADAN YÜRÜYÜN Vücut dengemizi ağırlığımızı hafif öne vererek ve dizlerimizi hafif kırarak merkezde toplamalı, ellerimizi ceplerimize sokmadan, küçük adımlarla yürümeye dikkat etmeliyiz. Bu bizim kaydığımızda dengemizi daha kolay sağlamamızı ve eğer düşersek daha az etkilenmemizi sağlayacaktır. DÜŞME DURUMUNDA NE YAPILMALI? Düşme durumunda ise ellerimizi ve kollarımızı açmak yerine daha toplu bir vaziyet almalı ve mümkün olduğunca uyluk, kalça ve omuz temasıyla sıralı olarak düşmeye çalışmalıyız. KIYAFET SEÇİMİ DE ÖNEMLİ Giydiğimiz kıyafetler de çevremizdeki sürücüler tarafından kolayca görülmemizi sağlayacak tarzda parlak renklerden seçilmiş olmalıdır. Ayrıca karın parlak etkisinden korunmak amaçlı güneş gözlüğü kullanmak veya göz altlarına koyu makyaj yapmak faydalı olacaktır.”