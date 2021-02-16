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Karlı havada yürürken bu uyarıları dikkate alın! Hangi ayakkabıları seçmeliyiz?

16.02.2021 16:50 | Son Güncelleme:
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Karlı havada yürürken bu uyarıları dikkate alın! Hangi ayakkabıları seçmeliyiz?

Kar yağışıyla birlikte artış gösteren sakatlanmaların önlenmesi için bazı önerilerde bulunan uzmanlar, kaymayan ayakkabı tabanlarının seçilmesi ve yürürken ellerin cebe sokulmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Kar yağışının devam ettiği bugünlerde düşmelerin önemli sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken uzmanlar, uyarılarda bulunuyor. Karda yürürken düşmenin, yumuşak doku travmasından kırıklara kafa travmalarına kadar gidebilen çeşitli yaralanmalara sebep olabileceğini belirten uzmanlar, en önemli unsurun ayakkabı olduğunu söyledi. Ayakkabıların kaymayı önleyici, zemine tam oturan, altında görünür çıkıntılar olan ve tercihen ağırlığı fazla olmayacak tarzda olması gerektiğini belirten uzmanlar, yürürken ellerin cebe sokulmaması gerektiğini vurguluyor.

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Hüseyin Alp Baturalp, içerisinde bulunduğumuz karlı kış günlerinde yürürken dikkat edilmesi gerekenler konusunda tavsiyelerde bulundu.

KIYAFETLERE DİKKAT EDİLMELİ

“Karda yürürken düşme, yumuşak doku travmasından kırıklara kafa travmalarına kadar gidebilen çeşitli yaralanmalara sebep olabilir” uyarısında bulunan Dr. Hüseyin Alp Baturalp, “İçinde bulunduğumuz kış mevsiminde yoğun kar yağışı olan bu günlerde ve pandemi koşullarında bu travmalardan en iyi korunma yolu mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaktır.

Dışarı çıkarken ise ilk önce kıyafetlerimize dikkat ederek hazırlanmalı ve bu şekilde dışarı çıkmalıyız” diye konuştu.

AYAKKABI SEÇİMİ ÖNEMLİ

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Hüseyin Alp Baturalp, şunları söyledi:

“En önemli unsur ayakkabılardır. Ayakkabılarımız kaymayı önleyici, zemine tam oturan, altında görünür çıkıntılar olan ve tercihen , ağırlığı fazla olmayacak tarzda olmalıdır.

ELLERİNİZİ CEBİNİZE SOKMADAN YÜRÜYÜN

Vücut dengemizi ağırlığımızı hafif öne vererek ve dizlerimizi hafif kırarak merkezde toplamalı, ellerimizi ceplerimize sokmadan, küçük adımlarla yürümeye dikkat etmeliyiz. Bu bizim kaydığımızda dengemizi daha kolay sağlamamızı ve eğer düşersek daha az etkilenmemizi sağlayacaktır.

DÜŞME DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Düşme durumunda ise ellerimizi ve kollarımızı açmak yerine daha toplu bir vaziyet almalı ve mümkün olduğunca uyluk, kalça ve omuz temasıyla sıralı olarak düşmeye çalışmalıyız.

KIYAFET SEÇİMİ DE ÖNEMLİ

Giydiğimiz kıyafetler de çevremizdeki sürücüler tarafından kolayca görülmemizi sağlayacak tarzda parlak renklerden seçilmiş olmalıdır. Ayrıca karın parlak etkisinden korunmak amaçlı güneş gözlüğü kullanmak veya göz altlarına koyu makyaj yapmak faydalı olacaktır.”

MÜZİK DİNLEMEYİN, SOHBETTEN KAÇININ

Yürüme sırasında dikkat edilmesi gerekenlere de dikkat çeken Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Hüseyin Alp Baturalp, “Yürürken çevremizde olup bitenden de haberdar olmalıyız. Bu nedenle kulaklıkla müzik dinleme ya da yanımızdaki arkadaşımızla sohbet etmekten kaçınmalıyız. Bu bizim trafik içindeki yaklaşan tehlikeleri ve uyarıları duyarak tedbir almamızı sağlayacaktır. Karlı ve buzlu zeminlerde sadece biz değil araçlar da kayabilir ve bu bizim için ayrı bir tehlike unsurudur” uyarısında bulundu.

PÜRÜZSÜZ ZEMİNLERE DİKKAT!

Yürürken mümkün olduğunca ıslak ve buzlu alanlardan kaçınmanın önemine işaret eden Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Hüseyin Alp Baturalp, uyarılarını şöyle sıraladı:

“Özellikle eriyen su birikintileri gece donarak sabahları kaygan zemin oluştururlar. Binalara girişlerde dikkatli olunmalıdır. Genelde bina girişlerinde ve bina içlerinde pürüzsüz zeminler bulunur ve bunlar kaymak için çok elverişli alanlardır. Bina içine girdikten sonra ayaklarınızdaki karları temizleyin. Merdivenlerden inip çıkarken korkuluklara sıkı tutunduğunuzdan emin olun ve basamaklara tam basmaya gayret edin. Yürüyüş patikalarında kestirmelerden kaçının çünkü bu yollar az kullanıldığından buzlanma riskleri daha fazladır. Çatı altları gibi yukarıdan gelebilecek tehlikelere karşı da uyanık olmaya çalışın.”

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