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Karlı kaplı köyde il özel idaresi ekiplerince mezar kazıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 14:22 | Son Güncelleme

Kar kalınlığının yer yer 7 santimetreye ulaştığı Erzincan'ın Babaören köyünde, vefat eden vatandaşın defnedileceği mezarın kazılması için yardım talebinde bulunulan İl Özel İdaresi ekipleri, köylülerin yardımına koştu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan İl Özel İdaresince, yaşamını yitiren vatandaşın defnedileceği mezarı yoğun kar yağışı nedeniyle kazmakta zorlanan köylülerin talebi üzerine, bölgeye iş makinesi gönderildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Refahiye ilçesinin yüksek kesimlerinde, sabah saatlerinden itibaren görülen kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 7 santimetreye ulaştığı, ilçeye 27 kilometre uzaklıktaki Babaören köyünde hayatını kaybeden Nazlı Navruz'un (75) cenazesinin defni için İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi.

Köylülerin yoğun kar yağışı nedeniyle mezar kazmakta güçlük çekildiğini bildirmeleri üzerine bölgeye iş makinesi gönderildi.

Sabah saatlerinde bölgeye ulaşan iş makinesi ve köylülerin de yardımı ile mezar kazıldı.

Kış mevsimi nedeniyle kurum olarak hazırlıklarını tamamladıklarını bildiren Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu, "Köylerimizde herhangi bir sorun yaşanmaması için ekiplerimiz, başta ilçelerdeki şantiyelerimiz olmak üzere görev başındalar. Hasta ve cenaze gibi her türlü acil durumda 24 saat süre ile yardıma koşuyoruz." ifadelerini kullandı.

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