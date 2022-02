Karlı kış günlerinde size iyi ki almışım dedirtecek kullanışlı ürünler

Yoğun iş ve okul temposunda hayatınızı zorlaştıran pek çok olayla karşılaşıyor olabilirsiniz. Bu zorlu olayların başında soğuk hava koşulları geliyor. Özellikle karlı havalarda hayatın daha çekilmez bir hal alması, tahammülü zor durumlar doğurabiliyor. Ama telaşlanmayın, bütçe dostu pek çok ürün hayatınızı kolaylaştırmak için yardımınıza geliyor. Birbirinden kaliteli bu ürünleri keşfetmeye ne dersiniz?

1. Zor anlarda yardımcınız olacak!

Zorlu havaların en çekilmez yanı, boyunuzu aşan karlar ile mücadele etmek... Eğer sizi bu durumdan kurtaracak herhangi bir aletiniz yoksa durum daha da zorlaşıyor. İster eviniz ister arabanız için tercih edebileceğiniz Angoily Kar Küreği, portatif tasarımı ve kalitesi ile kurtarıcınız olmaya geliyor. Alüminyum ve plastik malzemelerden üretilen ürün sayesinde kapınızın önünde biriken karları rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Ergonomik bir tutuş sağlayan ürünün boyu ayarlanabildiği için küreği kendi boyunuza göre ayarlayarak kolayca kullanabilirsiniz. Ayrıca arabanın bagajında rahatlıkla taşıyabilir, kötü hava koşullarında gerçekleştireceğiniz seyahatler için tedbirinizi alabilirsiniz.

2. Adımlarınızı güvenle atın

Karlı havalarda hareket etmenin ne kadar zor olduğu herkes tarafından biliniyor. Özellikle sokaklarda buzlanma olduğu zaman rahatça yürümeniz imkansız. Bu gibi zamanlarda hayatınızı kurtaracak aksesuarlar edinmeniz önemli. Peki, ayakkabınıza geçireceğiniz bir aparatın hayatınızı değiştirebileceğini söylesek? Buffer Karpatik Aparat'ı ayakkabınıza takarak zorlu koşulların üstesinden gelebilirsiniz. Tabanındaki çiviler ile karlı, buzlu ya da çamurlu zeminlerde kolay hareket etmenizi sağlayacak ürün; esnek yapısı sayesinde her ayakkabıda rahatlıkla kullanılabiliyor. İster sokağa çıkarken ister doğa sporları yaparken... Kayma önleyici aparattan yardım alarak olası kazaların önüne geçebilirsiniz.

3. Araç camlarınızı Michelin kalitesiyle temizleyin

Araç camlarındaki buzlanmalar, otomobil sahiplerinin korkulu rüyası... İşe gitmek için evden çıktığınız kış günlerinde sizi kar ve buz kaplı camlardan kurtaracak kullanışlı bir alete ihtiyaç duyabilirsiniz. Saatler sürecek temizliği dakikalar içerisinde gerçekleştirerek zaman kazanmanızı sağlayacak Michelin Sünger Saplı Buz Kazıyıcı, size yardımcı olmaya geliyor. Tek bir ürünle araç camınızdaki karları temizleyebilir, buzları kazıyabilir ve silecekleri temizleyebilirsiniz. Sünger sapı sayesinde elinizi acıtmayan ürün, camın yapısına zarar vermediği için tüm cam yüzeylerde kullanılabiliyor. Aynı ürünle pek çok sorunun üstesinden gelerek hem paranızdan hem vaktinizden tasarruf edebilirsiniz.

4. Buzlanmaya karşı kalıcı çözüm

Yalnızca bir sprey ile araç camları ve kapı kilitlerindeki buzlanmaları önleyebileceğinizi biliyor muydunuz? En zorlu hava koşullarında hem camınızdaki buzların kolayca çözülmesini sağlayacak hem yeniden oluşabilecek buzlanmaları önleyecek Megastok Buz Çözücü Sprey, yenilikçi teknolojisiyle tüm problemleri kısa sürede ortadan kaldırıyor. Megastok spreyi buz tutmuş cam zeminlere veya araç kilitlerine birkaç pompa uygulayıp bekletebilir, daha sonra silerek temizleyebilirsiniz. Uzun süreli bir çözüm sunan Megastok Buz Çözücü Sprey sayesinde olası buzlanmaları engelleyebilirsiniz. Böylece kısa sürede buz ve kırağı sorununu ortadan kaldırabilir, güvenli bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.

5. Kelepçe kar zinciri ile güvende kalın

Karlı yollarda güvenli bir sürüş deneyimi yaşamak istiyorsanız kar lastiklerinden veya lastik aksesuarlarından yardım alabilirsiniz. Elerose Acil Durum Kaymaz Lastik Zinciri ile en zorlu yollarda bile rahatlıkla yolculuk yapabilirsiniz. Setin içerisinde yüksek kaliteli materyallerden üretilmiş 10 adet kelepçe zincir bulunuyor. Lastiğinizin genişliğine göre ayarlayabileceğiniz zincirler, sadece karlı havalarda değil diğer zorlu koşullarda kullanılmak için de tercih edilebiliyor. Şeritlerin üzerinde yer alan çıkıntılar ile aracın kaymasını önleyen ürünü, acil durumlar için bagajınızda taşıyabilirsiniz. İster arazi araçları isterseniz de binek araçlar için bu seti kullanabilir, güvenle yola çıkabilirsiniz.

6. Araç lastikleri için kar çorabına şans verin

Karlı havalarda can güvenliğinizi koruyacak bir diğer araç aksesuarı da kar çorapları. Araç lastiklerine takacağınız ürün ile otomobilinizin daha güvenli bir tutuşa sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Silknet Oto Kar Çorabı, kolay monte edilebilir yapısı sayesinde rahatça kullanılabiliyor. Pek çok araç türüne uygun formu ve boyutu sayesinde hızlı bir çözüm sunan ürünü araç lastiklerinin üzerine geçirebilir, daha sonra aşağı çekerek kolaylıkla tekerleğinize takabilirsiniz. Ayrıca üzerindeki kayışlar ile ürünü tekerleğe sabitleyerek uzun süre kullanabilirsiniz. Silknet sayesinde en yoğun kar yağışında bile korkusuzca araba kullanacak, güvenli yolculuğun keyfini çıkaracaksınız!

7. Elleriniz için bu ısıtıcıları tercih edin

Dondurucu havalarda ellerinizin sıcacık kalması mümkün değil. Eldiven giymek istemediğiniz veya eldivenlerin yetersiz kaldığı günlerde Epazzar Kare El Isıtıcısı Jel'den yardım alabilirsiniz. Üzerindeki çip ile aktive olan ürün, sıcak suyun içerisinde bir süre bekletildikten sonra ısıyı içine hapsediyor ve yaklaşık bir saat boyunca sıcaklığını korumaya devam ediyor. İçerisindeki özel sıvının kimyasal tepkimeye girmesi ile soba gibi sıcacık olan ürünü, ufak boyutu sayesinde cebinizde taşıyabilirsiniz. Tekrar kullanılabilir bir ürün olan ısıtıcı jeli, şehir hayatınızda ve her türlü spor aktivitelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

8. İçecekleriniz daima sıcacık

İçeceklerin uzun süre sıcacık kalmasını kim istemez ki? Evinizde yaptığınız lezzetli kahvenizi kaliteli bir termosla çantanıza atabilir, saatler boyunca soğumadan yanınızda taşıyabilirsiniz. Şehirde veya karlı bir kamp tatilinde... İhtiyaç duyabileceğiniz her an Stanley Termos yanınızda! Paslanmaz çelikten üretilmiş ürün, sıcak veya soğuk fark etmeksizin her tür içeceği ideal sıcaklığında tutuyor. 20 saate yakın ısı koruması sağlayan ürünün havalı görünümü ile tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. 0.75 litrelik sıvı kapasitesine sahip olan ürünü sorunsuz bir şekilde kullanabilir, tüm sıvıları güvenle yanınızda taşıyabilirsiniz.

9. Bu monta aşık olacaksınız

Özellikle kış aylarını hastalıklara yakalanmadan atlatmak bir hayli zor. Günün büyük bir bölümünü dışarıda geçiren biriyseniz hastalanma olasılığınız daha yüksek. Buz gibi karlı kış günlerinde kurtarıcınız olacak Mabor Isıtıcılı Mont ile tanışın! Hem kadın hem erkekler için farklı renk ve beden aralıkları sunan marka, en soğuk günlerde bile üşümenizi engelliyor. Montun farklı bölümlerinde yer alan ısıtıcı teller, vücut ısınızı yükseltiyor. Üç ısı kademesi bulunan mont, göğüs kısmında yer alan güç butonu ile çalışıyor. Rüzgar ve yağmur geçirmeyen kaliteli materyallerden üretilmiş ürünü, istediğiniz ısı derecesine ayarlayarak kullanabilirsiniz.

10. Dış mekan musluklarınızı da soğuktan koruyun

Bahçelerinizdeki muslukların donma ihtimali sizi korkutuyor mu? Çok soğuk havalarda, bahçe veya balkonlarda bulunan musluklar buz tutabiliyor. Muslukların kullanılmaz hale gelmesinin yanı sıra bozulmalar meydana gelebiliyor. İlerleyen zamanlarda ise buz tutan borular patlayıp daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Endişe etmeyin, Cabilock Musluk Kılıfı Seti ile dış mekan musluklarınızı buzlanmaya karşı koruyabilirsiniz. Kaliteli materyallerden üretildiği için uzun süre kullanılabilen ürün, kolayca monte ediliyor ve yırtılmıyor. Kılıf üzerinde yer alan kayış sayesinde ürünü musluğa sabitleyebilir, tam koruma sağlayabilirsiniz. Böylece oluşabilecek büyük problemleri bütçe dostu bir ürünle engelleyebilirsiniz.