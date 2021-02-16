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Karlı ve buzlu yolda araba kullanımına dikkat! En çok yapılan hata...

16.02.2021 08:34 | Son Güncelleme:
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Karlı ve buzlu hava, sürücüler için hem korkutucu hem de tehlikeli olabilir. Kar yağışı, kötü hava koşulları ve düzensiz yol koşulları, önlemler alınmadığı müddetçe kaza ve ne yazık ki ölümler yaşanabiliyor. Bu yüzden karlı ve buzlu yolda arabanın nasıl kullanılacağını bilmek oldukça önemli.

Karlı ve buzlu yollarda sürücülerin en çok problem yaşadığı durum, zeminin kayganlığını anlayamamaları ve o noktaya gelirken hızı yeterince düşürmemeleri, bunun sonucunda da aracı istedikleri gibi yönlendirememesidir. Yavaşlamayı daha erkene almak, bütün yapılacak hareketlerin yumuşakça olması gerekir. Biraz daha zamana yayıp, mesafeleri biraz daha arttırmak gerekiyor. Öndeki araçla takip mesafesinin arttırılması, viraj öncesi fren yapılacak noktanın daha geriye alınması ve tüm bunları yaparken diğer dış etkenleri de iyi gözlemlemek ve aracın genel olarak toplamda da hızını düşürerek, daha düşük hızda seyahat etmek gerekmektedir.

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DİREKSİYONU SERT ÇEVİRMEYİN

Kayganlığı plan yaparak anlayabilirsiniz. ABS fren sistemi olan araçlar kullanıyoruz. Yeni nesil araçlardaki ABS fren sistemi tekerleklerin kilitlenmesini önlüyor. Kaygan zeminde de frenin yapılmasını geciktirip aracın durmasını engelliyor. Zeminin kayganlığını bilmiyorsanız, frene bastığınızda araç durmuyor diye düşünebilirsiniz. Oysa araç zemine göre aracın kontrolünü kaybetmeden yola devam etmenizi sağlamaya çalışıyor. Kaygan zeminde en çok yaşanacak problem aracı durduramamak olacaktır. Debriyajla freni aynı anda çok güçlü şekilde uygulamanız gerekecektir. Araç beklediğimiz noktada duramayabilir. Ancak freni asla bırakmamanız gerekir. Pedaldaki tepkiler sizi yanıltmasın. Direksiyonu fazla sert çevirmeden yumuşak şekilde aracı yönlendirmeye çalışmanız gerekmektedir. En çok yapılan hata direksiyonu fazla çevirmeye çalışmaktır.

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SOĞUK HAVADA SÜRÜŞ İPUÇLARI

Arabanızda fazladan yiyecek ve su, sıcak giysiler, el feneri, cam kazıyıcı, battaniyeler, ilaçlar ve daha fazlası gibi bir paket soğuk hava ekipmanı bulundurun.
Lastiklerinizin uygun şekilde şişirildiğinden ve sağlamlığından emin olun.
Aracınızda her zaman en az yarım depo yakıt bulundurun.
Buz ve kar gibi kaygan yüzeylerde sürerken hız sabitleyiciyi kullanmayın.

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