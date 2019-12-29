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  4. Karlı yolda 9 otomobil birbirine girdi: 3 yaralı

Karlı yolda 9 otomobil birbirine girdi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 22:06 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 9 otomobil birbirine girdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 9 otomobil birbirine girdi. Kazaya karışan son otomobil ise diğer otomobil ve kaza yerindeki vatandaşların arasına daldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Göksun ilçesi Ahmet Eskalen tünellerinin çıkışında yaşandı. Ramazan G. idaresindeki 39 ST 608 plaka otomobil, Kahramanmaraş istikametine seyir halindeyken havanın kar yağışlı ve zeminin kaygan olması sebebiyle direksiyon kaybederek orta refüjdeki demir bariyerlere çarparak yol ortasında kaldı. Kaza sonrası seyir halinde olan 46 BT 136, 46 U 4408, 79 MA 0971, 07 TCT 90, 58 FY 627, 60 AAV 472, 33 ADA 769, 46 AAC 980 plakalı otomobiller aynı istikamete giderken zincirleme trafik kazası yaşandı. Güvenlik kamerası kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde kazaya son karışan otomobilin sürücü ve araçların arasına daldığı görüldü.
Kazada, Cemal G. (44), Fatih S. (43), İsmail G. (30) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası tünel girişi trafiğe kapanırken, araçların yol dışı edilmesinin ardından yeniden araç geçişine izin verildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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