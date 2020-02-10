Karlı yolda drift attı! Savunması pes dedirtti

Olay, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Makas Kavşağı'ndan Atatürk Bulvarı'nı takiben şehir merkezi istikametine seyreden otomobilin kar ve buz kaplı yolda drift attığını gören bir sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından otomobili takip ederek yanındaki arkadaşına telefonla görüntü çektiren sürücü, drift görüntülerini de emniyet yetkililerine gönderdi. İhbar üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yaptığı araştırma sonucu ihbara bahse konu otomobili Atatürk Bulvarı'nda park halinde buldu.

KENDİ GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYEN SÜRÜCÜDEN İLGİNÇ SAVUNMA

Trafik ekipleri otomobilde inceleme yaptığı sırada otomobilin başına gelen sürücü Mehmet Burak K.'ya (22) ekiplerce drift attığı görüntüler izletildi. Bir süre kendi drift görüntülerini izleyen sürücü, “Zaten kar lastiği yok, arkadan çekişli araba, otomatik vites, yapmasan da yani az bir şeyde oluyor. Ne yapsan yani? Direk atıyor yani” diyerek kendini savundu. Olay yerinde basın mensuplarının “Trafiği neden tehlikeye düşürdünüz?” sorusu üzerine Mehmet Burak K., “Tehlikeye mi düşürmüşüm? Hocam, hava karlı, buzlu yani. Direksiyonu çevirdiğin anda zaten atıyor yani. Arkadan çekişli araba olduğu için. Kar lastiği de yok. Bir de senle uğraşmayalım ya” diyerek cevap verdi.