Karlı yolda faciadan dönüldü: 3 yaralı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kontrolden çıkan otomobil, sürücünün refleksiyle uçurumun kenarında durdu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Tokat’ın Reşadiye ilçesi ile ilçeye bağlı Hasanşeyh Beldesi arasındaki karayolunda meydana geldi. Beldeden ilçeye doğru seyreden Yücel Aktepe yönetimindeki 06 BP 4794 plakalı otomobil, Doğantepe Mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kontrolden çıktı. Araç sürücüsünün refleksi ile uçurumdan yuvarlanmaya ramak kala durabilen otomobildeki 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yolda seyreden bir başka vatandaşın durumu jandarma ekiplerine bildirmesiyle birlikte olay yerine jandarma trafik ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza yapan otomobil Reşadiye Belediyesi’ne ait vinçle bulunduğu yerden kaldırılarak ilçeye götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

