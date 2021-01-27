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Karlı yolda kayan otomobil dereye uçtu

27.01.2021 22:59 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Çan ilçesinde karlı yolda otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü dereye uçtu.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde karlı yolda otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü dereye uçtu. Kazada araç sürücüsü ve yanındaki arkadaşı yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünden Çanakkale’ye gitmekte olan E.Ö. idaresindeki 17 AAN 412 plakalı otomobil Etili Kavşağı’nda karlı yolda kayarak dereye uçtu. Otomobil sürücüsü E.Ö. ile yanındaki arkadaşı O.S. hafif şekilde yaralandı. Menfez çıkışına ters şekilde düşen otomobile ilk müdahaleyi devriye görevi yapan Çan İlçe Jandarma Trafik Timi ile Karayolları ekipleri yaptı. Yağmur suları içinde kalan sürücü E.Ö. ile O.S kazayı hafif şekilde atlattı. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılar Çan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kaza yapan otomobil de çekici yardımıyla dereden çıkarıldı.

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