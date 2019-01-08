Karlı yolda kayıp, bahçeye düşen otomobilin sürücüsü öldü

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, karla kaplı yokuşta kayıp, yolun altındaki bahçeye düşen otomobilin sürücüsü Osman Zeki Cirit (58), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Göl Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Osman Zeki Cirit yönetimindeki 34 RV 6362 plakalı otomobil, karla kaplı yokuşta kayarak, yolun altındaki bahçeye düştü. Sürücü Cirit'in ağır yaralandığı kazayı görenler, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Cirit'i ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Evli ve 2 çocuk sahibi Osman Zeki Cirit, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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