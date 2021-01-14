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Karlı yolda kaza kamerada: 1 yaralı

14.01.2021 20:45 | Son Güncelleme:
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Karlı yolda kaza kamerada: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı trafik kazası cep telefonu kamerasına yansıdıKaza, Dulkadiroğlu İlçesi Ahır Dağı Yedikuyular mevkiinde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı trafik kazası cep telefonu kamerasına yansıdı
Kaza, Dulkadiroğlu İlçesi Ahır Dağı Yedikuyular mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil dağ yolundan aşağı inerken kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda önce firene bastı, daha sonra direksiyon hakimiyeti kaybederek park halindeki hafif ticari bir araç ile aracın yanında bekleyen bir kişiye çarptı.
Kaza anı cep telefonu kamerasınca kaydedilirken, zincir takılı olmayan otomobil çarpmanın etkisiyle hızını alamayarak aşağı doğru inmeye devam etti. Kazada, yaralanan bir kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Karlı yolda kaza kamerada: 1 yaralı

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