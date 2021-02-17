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Karlı yolda kontrolden çıkan otomobil uçurumun yamacında asılı kaldı

17.02.2021 13:26 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak uçurumun yamacında asılı kaldı.

Aksaray’da kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak uçurumun yamacında asılı kaldı. Faciadan dönülen kazada şans eseri yaralanan olmazken uçurumun yamacında asılı kalan otomobilden sürücü ve yolcuları itfaiye ekipleri çıkarttı.
Kaza, Aksaray Gülağaç ilçesi yolu Kireçlik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülağaç’tan Aksaray istikametine seyreden Mustafa S. idaresindeki 68 HL 840 plakalı otomobil, Aksaray’a yaklaşık 1 kilometre kala Kireçlik mevkiinde kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle kayarak kontrolden çıktı. Sürücüyle birlikte 1’i çocuk 5 kişinin bulunduğu yolun sağ kısmında bulunan uçurumun yamacına düştü. Şans eseri uçurumda bulunan bir kayanın üzerine düşen otomobil uçuruma yuvarlanmaktan ramak kala kurtulurken, kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ve 112 Acil Yardım ekipleri aracın içinde mahsur kalan 1’i çocuk 5 kişiyi araçtan kontrollü bir şekilde çıkartarak kurtardı. Yamaçta adeta asılı kalan otomobilden burunları bile kanamadan kurtulan sürücü ve yolcular olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi. Asılı kalan otomobil ise yine itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sonucu yamaçtan çekilmek suretiyle çıkartıldı.

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