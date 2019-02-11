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Karlı yolları aşıp hastalara şifa götürüyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 11:28 | Son Güncelleme

Bitlis'te Evde Sağlık Birimi ekipleri, çetin geçen kış koşullarına rağmen karlı yolları aşarak köylerdeki hastalara sağlık hizmeti sunuyor - Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Rıza İşik: - "Kar ve tipi olduğu günlerde çok zorluk yaşıyoruz. Bunu hastalarımıza yansıtmamaya çalışıyoruz. Tüm zorluklara rağmen hastalarımıza ulaşıyor, gerekli hizmeti sunuyoruz"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Birimi ekipleri, bölgenin tüm zorluklarına rağmen karlı yolları aşarak köydeki hastaların ayağına kadar hizmet götürüyor.

Dik ve karlı yamaçlarla yüksek rakımlı tepeleri aşarak kilometrelerce yol kateden ekipler, köylerdeki felç, obezite, bunama, alzaymır ve yaşlılık gibi nedenlere bağlı kronik rahatsızlığı bulunanlar ile ameliyat sonrası hemşirelik hizmetine ihtiyaç duyanlara evlerinde gerekli tedavileri uyguluyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda kalan, araçların gidemediği bölgelere çoğu zaman saatlerce yürüyerek ulaşan ekipler, büyük fedakarlıkla yürüttükleri görevleriyle vatandaşın gönlünde taht kuruyor.

- 2 bin 900 hastanın hayır dualarını aldılar

Devletin sağladığı imkanlarla en ücra köylere giden 3'er kişilik 10 sağlık ekibi, şimdiye kadar 2 bin 900 hastanın bakımını yaparak hayır dualarını aldı.

Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Sorumlusu ve İl Koordinatörü Dr. Mehmet Rıza İşik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hastaların, hastaneye gitmelerine gerek kalmadan ev ortamında muayene edildiğini, gerekli ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Tanısı konulmuş ve tedavisi planlanmış hastaların ayağına sağlık hizmeti götürdüklerini anlatan İşik, şöyle konuştu:

"Hastalarımızın ilacı bittiğinde hastaneye gitmesine gerek kalmadan reçetesini yazıyoruz. Karyola veya demirbaş aletlerini temin ediyoruz. Gerekli durumlarda uzman hekimlerimize danışarak hastamızın tedavisini planlıyoruz. Bu hastalarımızın, diğer tüm vatandaşlarımız gibi sağlık sisteminden faydalanabilmesi için eşit, konforlu ve adil bir sağlık hizmeti sunuyoruz."

İl merkezi ve ilçelerde Evde Sağlık Birimi bulunduğunu kaydeden İşik, il genelinde 863 hastanın düzenli evde sağlık hizmeti aldığını, bugüne kadar 2 bin 900 hastaya ulaştıklarını belirtti.

Bitlis'in zorlu coğrafyaya sahip olduğuna işaret eden İşik, "Bu zorluğa kış da eklenince şartlar ağırlaşıyor. Kar ve tipi olduğu günlerde çok zorluk yaşıyoruz. Bunu hastalarımıza yansıtmamaya çalışıyoruz. Tüm zorluklara rağmen hastalarımıza ulaşıyor, gerekli hizmeti sunuyoruz." dedi.

- 60 yaşındaki hastaya 4 saatte ulaştılar

Evde sağlık hizmeti ekibi, yaklaşık 4 saatlik zorlu yolculuğun ardından merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Doğruyol köyünde yaşayan 60 yaşındaki Şehristan Temizbaş'a ulaşarak kontrollerini gerçekleşirdi.

Hastanın bacaklarında ödem tespit ettiklerini aktaran evde sağlık hizmeti ekibinden Turgay Alptekin, "Hastamızın genel muayenesini yaptık. Tansiyon, nabız, saturasyonuna (oksijen miktarı) baktık, şekerini ölçtük. Bacaklarında ödem saptadık. Onun tedavisine başlayacağız. Hastamızın genel durumu kötü değil ancak yatalak olduğu için kendimizi bu hizmeti sunmaya borçlu hissediyoruz. Karlı ve çamurlu yolları aşarak hastamıza ulaştık." diye konuştu.

Hastanın kızı Şengül Temizbaş da annesine evde sağlık hizmeti sunan ekip üyelerine teşekkür ederek, verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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