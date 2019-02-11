Karlı yolları aşıp hastalara şifa götürüyorlar

Devletin sağladığı imkanlarla en ücra köylere giden 3'er kişilik 10 sağlık ekibi, şimdiye kadar 2 bin 900 hastanın bakımını yaparak hayır dualarını aldı.

Dik ve karlı yamaçlarla yüksek rakımlı tepeleri aşarak kilometrelerce yol kateden ekipler, köylerdeki felç, obezite, bunama, alzaymır ve yaşlılık gibi nedenlere bağlı kronik rahatsızlığı bulunanlar ile ameliyat sonrası hemşirelik hizmetine ihtiyaç duyanlara evlerinde gerekli tedavileri uyguluyor.

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Birimi ekipleri, bölgenin tüm zorluklarına rağmen karlı yolları aşarak köydeki hastaların ayağına kadar hizmet götürüyor.

Tanısı konulmuş ve tedavisi planlanmış hastaların ayağına sağlık hizmeti götürdüklerini anlatan İşik, şöyle konuştu:

"Hastalarımızın ilacı bittiğinde hastaneye gitmesine gerek kalmadan reçetesini yazıyoruz. Karyola veya demirbaş aletlerini temin ediyoruz. Gerekli durumlarda uzman hekimlerimize danışarak hastamızın tedavisini planlıyoruz. Bu hastalarımızın, diğer tüm vatandaşlarımız gibi sağlık sisteminden faydalanabilmesi için eşit, konforlu ve adil bir sağlık hizmeti sunuyoruz."

İl merkezi ve ilçelerde Evde Sağlık Birimi bulunduğunu kaydeden İşik, il genelinde 863 hastanın düzenli evde sağlık hizmeti aldığını, bugüne kadar 2 bin 900 hastaya ulaştıklarını belirtti.

Bitlis'in zorlu coğrafyaya sahip olduğuna işaret eden İşik, "Bu zorluğa kış da eklenince şartlar ağırlaşıyor. Kar ve tipi olduğu günlerde çok zorluk yaşıyoruz. Bunu hastalarımıza yansıtmamaya çalışıyoruz. Tüm zorluklara rağmen hastalarımıza ulaşıyor, gerekli hizmeti sunuyoruz." dedi.

- 60 yaşındaki hastaya 4 saatte ulaştılar

Evde sağlık hizmeti ekibi, yaklaşık 4 saatlik zorlu yolculuğun ardından merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Doğruyol köyünde yaşayan 60 yaşındaki Şehristan Temizbaş'a ulaşarak kontrollerini gerçekleşirdi.