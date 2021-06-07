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Karlie Kloss süt sağarken paylaştı!

07.06.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Victoria's Secret mankeni Karlie Kloss arabanın arka koltuğunda süt sağdığı anları paylaşınca gündem oldu.

Karlie Kloss süt sağarken paylaştı!

Amerikalı model Karlie Kloss yaptığı işlerle tüm dünyada epeyce tanınan ünlü bir isim. Ivanka Trump'ın eşi Jares Kushner’in kardeşi Joshua Kushner ile evli olan dünyaca ünlü model Karlie Kloss, ilk çocuğunu dünyaya getirmişti.

Kloss, minik Levi için arabasının arkasında geçip sütünü sağdı. O anların fotoğrafını da çeken ünlü model takipçileriyle de paylaştı.

Ekran Alıntısı

Paylaşım bazı takipçilerini rahatsız ederken bazı takipçiler ise fotoğrafa beğeni yağdırdı.

GİTTİĞİ HER YERE MAYOSUNU GÖTÜRÜYOR!

Doğum yapması rağmen fit görüntüsüyle de dikkat çeken ünlü model Karlie Kloss, yüzmeyi çok seviyor. Yüzerken tüm vücudunu çalıştığını söyleyen Kloss, gittiği her yere mayosunu da götürüyor. Ya konakladığı otelin havuzuna ya da denize giriyor.


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