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Karlıova 2 aydır kar altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 10:22 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 2 aydır aralıklarla etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı belirli yerlerde 3 metreyi geçerken, bir çok evde kardan görünmez oldu.Bingöl’de en çok kar yağışı Karlıova ilçesinde yaşandı.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 2 aydır aralıklarla etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı belirli yerlerde 3 metreyi geçerken, bir çok evde kardan görünmez oldu.
Bingöl’de en çok kar yağışı Karlıova ilçesinde yaşandı. Son 20-25 yılın en çetin ve kar yağışlı kışını geçiren ilçede önceki gün etkili olan kar temizlenen yerleri tekrar kapattı. İlçede son 2 aydır etkili olan kar nedeniyle bazı yerlerde kar kalınlığı 3 metreyi geçti. Kent merkezinde de bir çok ev kar nedeniyle neredeyse görünmez oldu. Belediye ekiplerini ilçe merkezinde yaptığı çalışma ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, mahallelerde de vatandaşlar evlerinin önünde karla mücadele ediyor. Evlerine gidip gelecek şekilde yollar açan vatandaşlar ise güneşin kendisini göstermesiyle biriken karları temizlemeye çalışıyor.

Karlıova 2 aydır kar altında

Karlıova 2 aydır kar altında

Karlıova 2 aydır kar altında

Karlıova 2 aydır kar altında

Karlıova 2 aydır kar altında

Karlıova 2 aydır kar altında

Karlıova 2 aydır kar altında

Karlıova 2 aydır kar altında

Karlıova 2 aydır kar altında

Karlıova 2 aydır kar altında

Karlıova 2 aydır kar altında

Karlıova 2 aydır kar altında

Karlıova 2 aydır kar altında

Karlıova 2 aydır kar altında

Karlıova 2 aydır kar altında
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