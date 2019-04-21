Karlıova beyaza büründü

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde sabaha karşı tekrar başlayan kar yağışı etkili oldu.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde dün belirli aralıklarla yağan kar yağışı bugün sabaha karşı etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlarda araçlarını temizledi.

Bugünün 21 Nisan olmasına rağmen kar yağdığını belirten vatandaşlar, Türkiye’de 4, Karlıova’da ise 2 mevsim yaşandığını aktardı.

Meteoroloji ise dün yaptığı uyarıyı bugün yenileyerek Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adıyaman ve Malatya’da yağışların devam edeceğini, yüksek rakımlı yerlerde kar ve karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.