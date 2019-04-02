BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kesin olmayan sonuçlara göre Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yeniden AK Parti'nin adayının seçilmesine ilişkin, "Bu Karlıova'ya, Karlıova'nın geleceğine sahip çıkma meselesiydi. Karlıova geleceğine sahip çıktı." dedi.

Yılmaz, beraberinde AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ve partililerle, yeniden Karlıova Belediye Başkanı seçilen Veysi Bingöl'ü ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Burada konuşan Yılmaz, Bingöl'de adeta tarih yazıldığını belirtti.

"Gerçekten şablonları değiştirdiniz, tabuları yıktınız. Karlıova'nın imajını değiştirdiniz ve güzelleştirdiniz. Allah hepinizden razı olsun." diyen Yılmaz, AK Parti'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucuna iki ilçe dışında merkez ve diğer ilçelerde önde olduğunu aktardı.

Yılmaz, bu durumdan duydukları mutluluğu anlatarak, "Siz bizleri sevindirdiniz, Allah da sizleri sevindirsin.

Bu mesele şahıs meselesi değil, Karlıova'ya, Karlıova'nın geleceğine sahip çıkma meselesiydi. Karlıova geleceğine sahip çıktı." değerlendirmesinde bulundu.