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Karlıova Kaymakamı, 5 yaşındaki Muhammet'e insülin pompası aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 18:22 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde oturan şeker hastası 5 yaşındaki Muhammet Aras için Kaymakam Levent Yetgin tarafından insülin pompası alındı.

Karlıova Kaymakamı, 5 yaşındaki Muhammet'e insülin pompası aldı

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde oturan şeker hastası 5 yaşındaki Muhammet Aras için Kaymakam Levent Yetgin tarafından insülin pompası alındı.
Karlıova ilçesi Kanireş Mahallesi'nde oturan 4 çocuklu Akkol ailesinin oğlu Muhammet, üç yıl önce hastaneye yaşadığı rahatsızlık için giderken doğuştan tip 1 diyabet hastası olduğu tespit edildi. O günden beri Muhammet'in her gün parmaklarını delerek şeker ölçümü yapması zorluk yaşanmasına neden olurken, Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin'den yardım desteği geldi. Geçtiğimiz günlerde insülün pompasına kavuşan Muhammed Aras, pompanın takılmasıyla birlikte iğneden kurtuldu.
Diyabet hastası Muhammet'i evinde ziyaret eden Kaymakam Yetgin'e Akkol ailesi teşekkürlerini iletti. Ziyarette konuşan Baba Seracettin Akkol, "Çocuğum 2 yaşındayken tip1 diyabet teşhisi konuldu. Şeker ölçümü için hergün parmakları deliniyordu. Diyabet hastaları için çıkan bir pompanın olduğunu öğrendik ama alacak durumumuz olmadığı için Kaymakamlığa başvurduk. Sağ olsunlar Kaymakam Bey bizi kırmadı ve çocuğuma insülin pompası aldı ve çocuğumun parmaklarını delmekten kurtulduk. Bize yapmış olduğu yardımlarından ve ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

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Karlıova Kaymakamı, 5 yaşındaki Muhammet'e insülin pompası aldıKarlıova Kaymakamı, 5 yaşındaki Muhammet'e insülin pompası aldıKarlıova Kaymakamı, 5 yaşındaki Muhammet'e insülin pompası aldıKarlıova Kaymakamı, 5 yaşındaki Muhammet'e insülin pompası aldı

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