Karlıova tüm gelirini ve gücünü karla mücadeleye harcıyor

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 50 gündür etkili olan kar nedeniyle vatandaşa hizmet için gelen para karla mücadeleye harcanıyor.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde son 20 yılın en çetin kışı yaşanıyor. Kentte 50 gündür etkili olan kar nedeniyle kar kalınlığı yer yer 3 metreyi geçti. İlçe merkezinde ise yoğun kar yağışının hemen ardından belediye ekipleri karla mücadelesine başlıyor. Şuana kadar belediye ekipleri tarafından ilçe merkezinden yaklaşık 30 bin ton ağırlığında 3 bin kamyon kar ilçe dışına taşındı. Belediye Başkanı Veysi Bingöl de karla mücadele çalışmasını her fırsatta yakından takip ediyor.

Yaklaşık 20 yıldır böyle bir kış görmediklerini anlatan Başkan Veysi Bingöl, "Bu sene çetin bir kış yaşadık. 50 günden beri karı ilçe dışına taşıyoruz. Yaklaşık 3 bin ton kar taşıdık. Gece gündüz kar çekiyoruz" dedi.

Karla mücadele kapsamında her türlü çalışmayı yaptıklarını dile getiren Bingöl, "Yıllardan beri böyle bir kış görmedik. Milletimizin rahat etmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Memur maaşlarını ödememe adına da olsa vatandaşı mağdur etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

