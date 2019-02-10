HABER

Karlıova tüm gelirini ve gücünü karla mücadeleye harcıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 10:49 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 50 gündür etkili olan kar nedeniyle vatandaşa hizmet için gelen para karla mücadeleye harcanıyor.Bingöl’ün Karlıova ilçesinde son 20 yılın en çetin kışı yaşanıyor.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 50 gündür etkili olan kar nedeniyle vatandaşa hizmet için gelen para karla mücadeleye harcanıyor.
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde son 20 yılın en çetin kışı yaşanıyor. Kentte 50 gündür etkili olan kar nedeniyle kar kalınlığı yer yer 3 metreyi geçti. İlçe merkezinde ise yoğun kar yağışının hemen ardından belediye ekipleri karla mücadelesine başlıyor. Şuana kadar belediye ekipleri tarafından ilçe merkezinden yaklaşık 30 bin ton ağırlığında 3 bin kamyon kar ilçe dışına taşındı. Belediye Başkanı Veysi Bingöl de karla mücadele çalışmasını her fırsatta yakından takip ediyor.
Yaklaşık 20 yıldır böyle bir kış görmediklerini anlatan Başkan Veysi Bingöl, "Bu sene çetin bir kış yaşadık. 50 günden beri karı ilçe dışına taşıyoruz. Yaklaşık 3 bin ton kar taşıdık. Gece gündüz kar çekiyoruz" dedi.
Karla mücadele kapsamında her türlü çalışmayı yaptıklarını dile getiren Bingöl, "Yıllardan beri böyle bir kış görmedik. Milletimizin rahat etmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Memur maaşlarını ödememe adına da olsa vatandaşı mağdur etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Bursa'da, Çin'in Doğu Türkistan'daki politikaları protesto edildiBursa'da, Çin'in Doğu Türkistan'daki politikaları protesto edildi
Palandöken: “Yeni evlenecek çiftlere özel kredi verilmeli”Palandöken: “Yeni evlenecek çiftlere özel kredi verilmeli”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Meteoroloji'den uyardı! Bugünden itibaren etkili olacak!

Meteoroloji'den uyardı! Bugünden itibaren etkili olacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da kar maskeli cinayette kan donduran ifadeler: Uyuşturucunun etkisinde robota dönmüştüm...

Kar maskeli cinayette kan donduran ifadeler: Robota dönmüştüm!

300 bin liralık otomobilinin anahtarını kaybetti, bulana bakın ne verdi

300 bin liralık otomobilinin anahtarını kaybetti, bulana bakın ne verdi

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da pazar günü hava nasıl olacak?)

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelere dikkat

Beş katlı binada çıkan yangında 15 kişi mahsur kaldı

Beş katlı binada çıkan yangında 15 kişi mahsur kaldı

Kartal'da yakınlarından haber almak için beklerken kalp krizi geçirdi

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Günlük burç yorumları 10 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.